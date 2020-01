Prefeito de Macaé: "Chegamos a 2020 com uma cidade mais feliz"

Macaé - A perspectiva de uma cidade que soube ter equilíbrio em um momento conturbado para a economia nacional, discernimento para tomar as decisões necessárias e assegurar serviços públicos prioritários e, principalmente controle para identificar mudanças que passam proporcionar à população motivos para acreditar em dias melhores, é o que define Macaé como um município que conseguiu dar a volta por cima e chegar a 2020 como uma referência no Estado, em qualidade de vida e superação.

Ao reencontrar em 2019 o caminho dos empregos, estabelecer marcos importantes na universalização do ensino público, alcançar excelência na assistência médica e instituir a inovação como um marco importante para o desenvolvimento econômico e sustentável, Macaé inicia o novo ano certa de que o futuro reserva uma cidade ainda mais feliz, para quem reside e para quem deseja descobrir todos os atrativos naturais e características marcadas por quatro décadas de prosperidades impulsionadas pela mercado nacional de óleo e gás.

“A cidade chega a 2020 com uma perspectiva bem mais positiva. Os empregos estão voltando a ser gerados, os serviços funcionando. É a própria população se reencontrando com a cidade”, avalia o prefeito Dr. Aluízio dos Santos.

Os desafios encarados pela cidade ao longo dos últimos três anos também coroam o amadurecimento conquistado por Macaé em 2020. Além do mercado do petróleo reservar as próprias perspectivas sobre investimentos, a cidade encontra em sua característica a oportunidade de diversificar a economia ao acolher pessoas, oferecendo serviços de qualidade.

“O novo ano consagra o que Macaé se preparou para voltar a ser. É preciso de tempo para que a economia se diversifique, e hoje vivemos o momento do turismo. A família do macaense veio prestigiar o nosso Réveillon. Pessoas de outras cidades também estão redescobrindo Macaé como um destino turístico. Isso representa o amadurecimento que diferentes setores da cidade conquistou depois de dias difíceis. O que o governo fez foi não atrapalhar esse processo”, avalia Dr. Aluízio.

E ao compreender também que o emprego é que redefine uma nova fase de retomada e de desenvolvimento, Macaé oferece todas as condições necessárias para estimular que outros setores possam contribuir com esse novo momento de progresso.

“É claro que há muita coisa ainda para acontecer. Mas hoje a cidade segue um curso diferente, capaz de oferecer as melhores condições para quem vive aqui, e para quem está descobrindo uma Macaé diferente e mais contente”, avalia Dr. Aluízio.