Empresários de Macaé se reinventam na pandemia e geram novas oportunidades

Macaé - Pode parecer irônico falar de abraços no meio da pandemia, mas quando tratamos do mundo virtual, está mais que autorizado. Pois, foi com desempenho no online, que os associados do Macaé Convention & Visitors Bureau, Rodrigo Arenelas, Tânia Navega e Alex Trindade, vêm vencendo os desafios da ‘coronacrise’ na cidade, abraçaram a inovação e não precisaram demitir funcionários, aumentando até seus lucros neste momento atípico.

empresários precisaram reinventar suas expertises de atendimento ao cliente para se manter no mercado. A verdade é que a pandemia da Covid-19 pegou todos de surpresa , além de ser uma doença com muitas incógnitas e consideravelmente nova pelos especialistas de saúde, ela trouxe consigo a transformação na maneira de se comunicar, estudar, trabalhar, se divertir, comprar e vender. Com isso, osprecisaram reinventar suas expertises de atendimento ao cliente para se manter no mercado.

O empresário Rodrigo Arenales, de lojas de móveis planejados na região, disse que o momento oportunizou as vendas online. Para o empresário, junto da pandemia veio a necessidade de aprender a ser 100% digital.



“Nossos processos já eram digitais com exceção da venda. Então tivemos que aprender a demonstrar produtos e projetos por videoconferência. Houve redução física de equipe e não demitimos funcionários, pelo contrário, precisamos contratar”, disse. Acrescentando que, o importante é a mensagem que a empresa passou à equipe. “Nos comprometemos a manter os empregos e isso nos tornou mais forte e mais unidos. Aprendemos que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade”, ressaltou o administrador especializado em gestão de negócios.

A associada Tania Monnerat Navega, proprietária de um petshop, comentou que tem enfrentado a crise muito bem, pois além do serviço ser considerado essencial e não ter ficado totalmente fechado, nas primeiras duas semanas de quarentena, o trabalho de delivery triplicou.

“Começávamos as entregas 9h e só parávamos às 17h. Depois foi liberado que os clientes buscassem as mercadorias na loja, então usamos as janelas, até chegar no momento de liberar a entrada na loja, com todas as medidas de segurança”, explicou Tânia.

Tânia ainda pontuou que a empresa ganhou um novo parceiro de vendas, o mercado virtual. “Nos consolidamos em nossos perfis nas redes sociais e passamos a fazer muitas vendas por esses canais. A gente filma o passo a passo dos serviços, mandamos fotos de produtos, mostramos nosso cuidado com a higienização e damos todo suporte às pessoas pelo WhatsApp, sem dúvidas, progredimos e alcançamos o digital”, frisou.



Já o engenheiro agrônomo Alex Trindade encontrou na fase de pandemia, uma oportunidade de inovar seu atendimento e lançou um novo serviço, que até então era escasso na região, a desinfecção de ambientes. Mas para isso, precisou investir em cursos e equipamentos.



“Somos uma empresa de controle de pragas e higienização de reservatórios de água e nosso serviço é considerado essencial pela Anvisa, porém no começo da pandemia, não tivemos novas procuras, então ficamos quase parados, somente seguindo os atendimentos dos contratos que já estavam em vigor. Tivemos dificuldades de acesso em alguns casos, mas nos dedicamos a cumprir a agenda e tudo fluiu de forma harmônica”, contou.



Alex pontuou que, o serviço de desinfecção reduz a carga viral do ambiente. E que com a nova modalidade, a empresa conseguiu um acréscimo de 20% em atendimentos.



“Não demitimos nenhum funcionário e estamos preparados para a grande retomada. Essa fase difícil deixou várias lições, consegui observar o quão importante são os nossos comportamentos individuais e o quanto eles podem interferir na saúde das pessoas ao nosso redor. Ficou bem evidente como a nossa higiene pessoal influencia na saúde de toda a população”, frisou o gestor, que também usa a mídia social para alavancar a divulgação do seu empreendimento.