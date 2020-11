Rita Guedes AgNews

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 17:35 | Atualizado 21/11/2020 17:49

Rita Guedes é um verdadeiro espetáculo da natureza. Aos 48 anos, a atriz exibiu uma ótima forma, à bordo de um biquíni marrom e branco, ao passear com seu cachorrinho, na manhã deste sábado, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Flagrada pelos paparazzi, a loira não se incomodou com os cliques.

fotogaleria

Publicidade

Após viver por dez anos nos Estados Unidos, Rita. que foi musa dos anos 1990, voltou a morar no Brasil, de uma vez. Até então, a atriz vinha para o Rio, esporadicamente, para alguns trabalhos, como foi o caso da novela "Flor do Caribe", em 2013, e está no ar na reprise da trama no horário das 19h da Globo.