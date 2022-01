Embarcação atracada no píer de uma casa dentro de um condomínio, em Angra, foi levada com todos os objetos dentro - Reprodução

Publicado 31/01/2022 02:00

A edição do último dia 28 do Jornal A Cidade, de Angra dos Reis, repercutiu a reportagem do MEIA HORA e do O DIA noticiando a versão do advogado Thiago Zulato Mascaro, acusado de invadir uma propriedade privada e retirar de forma ilegal, na madrugada de quarta (26), uma embarcação Azimut ancorada no Condomínio Bracuhy, na região da Costa Verde, com todos os objetos que nela estavam guardados. O A Cidade omitiu que Thiago não tinha sequer direito à posse da embarcação, conforme aponta investigação preliminar da 166ª DP (Angra dos Reis), após a polícia agir prontamente de maneira rápida e eficiente.



A mesma reportagem do A Cidade dizia que nenhum registro de roubo ou furto havia sido feito até o fechamento da edição de sexta. A petição, no entanto, foi solicitada no dia 27 na unidade policial, onde Thiago é investigado por "inversão de posse de embarcação sem consentimento" e poderá responder por "exercício arbitrário das próprias razões", entre outros crimes.

Ainda sobre a reportagem do A Cidade, Thiago alega ter contratado as pessoas citadas na matéria por serem técnicos e especializados em embarcações da Azimut, e a Vania Oliveira (que trabalha na Premium Charters & Brokerage) para inventariar a embarcação, pois não sabia o estado em que se encontrava o barco que estava sendo utilizado por terceiros.



Ao contrário do que diz Thiago, o morador do condomínio que teria a posse da embarcação recebeu de testemunhas imagens que mostram o barco de 100 toneladas navegando em condições precárias, em Paraty.

Irresponsabilidade coloca vidas em risco



Segundo ele, a irresponsabilidade de Thiago ao desviar o barco de Bracuhy para Paraty coloca em grave risco a vida de seres humanos, além de danos materiais. O morador já alertou às autoridades o fato de a embarcação estar sendo utilizada indevidamente para navegação e formalizou um pedido junto à Marina BR sobre a proibição do barco deixar o local sem prévia autorização policial.



"Há ainda informações de que a embarcação já teria sido alugada, o que coloca ainda a segurança de pessoas porventura nela embarcadas em grave risco", diz parte da petição, ressaltando que os acusados da subtração não possuíam as chaves dos comandos, ou seja, utilizaram "uma precária ligação direta que promove o 'by-pass' de sistemas de segurança e de redundância da pesada embarcação".



Ainda segundo o denunciante, a embarcação está sendo impulsionada por apenas um dos seus motores, situação que danifica os seus sofisticados sistemas de propulsão, os quais são realizados por jatos de água: "A navegação com apenas um dos motores certamente causará grandes prejuízos, projetados em mais de 1 milhão de reais, para a completa recuperação da avarias".



A reportagem do O DIA e MEIA HORA voltou a tentar contatar ontem, sem sucesso, o advogado Thiago Mascaro e os outros suspeitos de participação na ação: Uildimo Machado dos Santos, o Silvio Clooney (antigo marinheiro da lancha desviada e que hoje faz a função em outro barco); Rafa (filho de Silvio Clooney, marinheiro e vendedor da Azimut); Eduardo, o Dudu (padrinho do filho do Silvio Clooney e trabalha na empresa SOS Boat); Vania Oliveira (trabalha na Premium Charters & Brokerage); e PM Danilo (esposo de Vania Oliveira).