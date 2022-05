Thiago Zulato Mascaro, suspeito de fazer retirada ilegal de barco - fotos reprodução

Thiago Zulato Mascaro, suspeito de fazer retirada ilegal de barcofotos reprodução

Publicado 09/05/2022 08:00

A locatária de uma embarcação Azimut, em Angra dos Reis, pediu a instauração de inquérito policial para apurar o motivo da ilegal subtração do barco, sem sua autorização ou de seus representantes, no último dia 25 de janeiro. Segundo ela, restavam ainda três dias para o término do contrato e a embarcação, que estava ancorada no Condomínio Bracuhy, foi levada com todos os seus objetos e pertences que nela estavam guardados.



A reportagem do O DIA e MEIA HORA recebeu a denúncia de que, desde então, o mesmo barco já foi alugado para terceiros ainda com materiais da locatária anterior. A influencer Tatiana Pilão, inclusive, já compartilhou nas redes sociais imagens de passeios neste barco. Ao ser avisada das postagens, a antiga locatária se espantou ao ver seus pertences na embarcação.

"Eu comprei itens que já apareceram nessas fotos. Tenho inclusive as notas fiscais. Isso prova que ele (Thiago) se apropriou não só do barco, como de todo o recheio dentro dele", denuncia a antiga locatária, acusando o advogado Thiago Zulato Mascaro, representante da empresa onde alugou a embarcação.

De acordo com a antiga locatária, a denúncia é fundamental para evitar que novas vítimas caiam num possível golpe, inclusive a influencer que aparece nas fotos do barco. "Ele invadiu uma propriedade privada e fez a retirada de forma ilegal da embarcação, com pertences que comprei", acrescenta.



Segundo uma reportagem de março da Total News Agency (TNA), o nome de Thiago Zulato Mascaro está "no radar das autoridades que combatem o tráfico internacional de drogas", suspeito de atuar como um “operador do mal”, que procura dar aparência legal a atividades ilícitas.

"Nesse esquema, o Brasil é peça-chave nas rotas que escoam cocaína da Colômbia, da Venezuela e do Equador para a Europa", diz um trecho da matéria.

A reportagem do O DIA e MEIA HORA tentou entrar em contato com Tatiana Pilão desde sexta-feira passada, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.