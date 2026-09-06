Preso em flagrante pela PM na Vila do Abraão - Divulgação/PM

Preso em flagrante pela PM na Vila do AbraãoDivulgação/PM

Publicado 06/09/2026 18:38

Ilha Grande - Uma ação do DPO da Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, terminou com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o comércio ilegal de drogas. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região e tentando evitar chamar a atenção das autoridades.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 11 trouxas de maconha, quatro papelotes de haxixe, 29 pinos de cocaína, duas unidades de pasta base, sete comprimidos de ecstasy e uma pedra de crack. Também foram encontrados uma balança de precisão e materiais utilizados para a preparação e distribuição das drogas.

A ocorrência representa mais uma ação da Polícia de combate ao tráfico de entorpecentes na Ilha Grande, especialmente na Vila do Abraão. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 166ª DP para os procedimentos legais.