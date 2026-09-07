Feira Multicultural movimenta a Vila do Abraão na Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social
Ilha Grande reúne cultura, tradição e economia criativa em feira no Abraão
Evento realizado na Praça Principal e na Casa de Cultura reuniu artesanato, gastronomia, literatura, audiovisual e ações comunitárias
Homem é esfaqueado no pescoço após discussão em Angra
Vítima, de 52 anos, buscou ajuda em um estabelecimento na Japuíba e foi levada ao Hospital Municipal; Polícia Civil investiga a agressão
Homem é encontrado morto com perfurações após briga em Angra dos Reis
Vítima, de 32 anos, foi localizada sem vida no bairro Areal; testemunhas relataram uma briga e suspeita de uso de faca no crime
Prisão por tráfico é realizada por policiais militares em Angra
Suspeito de envolvimento com tráfico é preso em flagrante no Frade
Angra celebra Independência com desfile cívico nesta segunda-feira
Que reuniu 29 instituições, entre escolas, forças de segurança, entidades e projetos, em um dia de patriotismo e cidadania
Homem é preso com drogas durante ação policial na Vila do Abraão
Suspeito foi detido pela PM com maconha, haxixe, cocaína, crack, ecstasy e pasta base, além de balança e material para endolação
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