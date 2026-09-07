Feira Multicultural movimenta a Vila do Abraão na Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
Ilha Grande - A Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, recebeu nesse domingo (6) a Feira Multicultural Saberes da Ilha e da Periferia. O evento aconteceu das 10h às 19h, na Praça Principal e na Casa de Cultura Constantino Cokotós, com uma programação dedicada à valorização da cultura, das tradições e das iniciativas comunitárias.
A feira reuniu manifestações artísticas, artesanato, moda artesanal e sustentável, gastronomia, literatura, audiovisual, economia criativa e economia solidária, além de atividades voltadas à troca de conhecimentos e experiências.
A iniciativa é organizada pela Associação Recreativa, Esportiva e Cultural da Ilha Grande – SOS Ilha Grande, por meio do Ponto de Cultura SOS Ilha Grande e da Secretaria de Cultura e Patrimônio, através do Fundo Municipal de Cultura.
Segundo a secretária de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, Marlene Ponciano, a descentralização das ações culturais é uma das prioridades da pasta. A proposta é ampliar o acesso às políticas públicas e valorizar iniciativas desenvolvidas pelas próprias comunidades.
Para a presidente da Associação SOS Ilha Grande, Célia Maria da Cunha Souza, a programação também reforça a identidade cultural da região e mostra que a Ilha Grande vai além do turismo.
Entre as atrações teve quadrilha “Os Fios de Cuia – Nem o Mar Aguenta Mais: Arraiá de Resistência pela Ilha Grande” e o Cine Pipoca Saberes, com atividades de acesso ao audiovisual, formação e convivência.
As questões ambientais também fizeram parte da programação, com ações relacionadas ao sabão ecológico, iniciativa desenvolvida em parceria com a Fiocruz.
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