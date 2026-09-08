Chegada de Bruno à 166ª DP em Angra - Divulgação/Reprodução PM

Chegada de Bruno à 166ª DP em AngraDivulgação/Reprodução PM

Publicado 08/09/2026 17:45 | Atualizado 08/09/2026 18:26

Angra dos Reis - A integração entre as forças de segurança de Angra dos Reis resultou na prisão , em menos de 24 horas, de um homem apontado como autor de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio registrados nesse final de semana e feriado da Independência. O suspeito apontado nas investigações é Bruno Carlos Gama da Silva, de 39 anos. Ele foi localizado e preso na rodoviária de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde tentou se esconder após o crime.

Abordagem a Bruno no desembarque em Juiz de Fora, MG Divulgação/Reprodução PM

A ação foi realizada pela 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, em conjunto com o Setor de Inteligência (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar. A localização do suspeito ocorreu após o trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes de segurança dos dois estados.

A prisão seguiu os protocolos da Operação SICÁRIO, diretriz operacional implementada em Angra dos Reis com o objetivo de dar maior celeridade, rigor técnico e resposta imediata à investigação e elucidação de crimes violentos contra a vida.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido motivados por uma desavença considerada fútil. O primeiro homicídio, foi no bairro Areal no domingo (6). A vítima um homem de 32 anos foi esfaqueado nas costas. Estaria relacionado a uma dívida de apenas R$ 20, referente ao consumo de drogas.

Já a tentativa de homicídio foi no bairro da Japuíba, nessa segunda-feira (7). A vítima um homem de 52 anos foi esfaqueado no pescoço, após uma discussão acalorada com Bruno. O homem atingido buscou socorro e foi atendido por uma ambulância do SAMU e levado ao Hospital Municipal da Japuíba. Ele ainda está internado e seu estado de saúde, segundo o boletim médico atualizado, é grave.

As circunstâncias dos crimes chamaram a atenção pela violência empregada em razão do pequeno valor envolvido. Bruno Carlos permanece à disposição da Justiça para responder pelas acusações, de homicídio qualificado e tentativa de homicídio por motivo fútil.