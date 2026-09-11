Fernando Jordão - Divulgação/assessoria candidato

Fernando Jordão Divulgação/assessoria candidato

Publicado 11/09/2026 10:02

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) deferiu, registro de candidatura de Fernando Jordão (MDB) a deputado federal nas eleições de 2026. A decisão, assinada pela desembargadora Tatiana de Carvalho Costa, nessa quarta-feira (9), concluiu que não há impedimento legal para a candidatura.

Justiça Eleitoral libera Fernando Jordão às eleições 2026 Divulgação/assessoria candidato

O pedido de registro vinha sendo analisado pela Justiça Eleitoral em razão de questionamentos relacionados às condições de elegibilidade do candidato. Após examinar a documentação apresentada e os argumentos da defesa, a relatora concluiu pela inexistência de impedimento legal para que Fernando Jordão participe da disputa eleitoral.

Segundo a relatora, "não existe decisão da Câmara Municipal de Angra dos Reis rejeitando as contas de Fernando Jordão, o que afasta a hipótese de inelegibilidade".

Com o registro deferido, o candidato está oficialmente apto a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Fernando Jordão afirmou "ter recebido a decisão com tranquilidade e disse que seguirá motivado para apresentar propostas e trabalhar por Angra dos Reis e pela região".