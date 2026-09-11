Fernando Jordão Divulgação/assessoria candidato
Fernando Jordão afirmou "ter recebido a decisão com tranquilidade e disse que seguirá motivado para apresentar propostas e trabalhar por Angra dos Reis e pela região".
TRE-RJ confirma candidatura de Fernando Jordão a deputado federal
Tribunal deferiu registro do candidato do MDB e concluiu que não há impedimento legal para a disputa nas eleições de 2026
Homem de 61 anos é morto a tiros no bairro Japuíba, em Angra
Vítima foi encontrada sem vida na Rua Ari Caetano; perícia esteve no local e polícia investiga autoria e motivação do crime
Jovem é preso por tentativa de feminicídio em Angra
Após esfaquear e tentar asfixiar uma jovem de 26 anos que foi obrigada pelo agressor a fazer um pix no valor de R$3,2 mil
Homem é esfaqueado durante briga motivada por ciúmes em Angra
Vítima, de 46 anos, foi atingida no tórax após afirmar que a companheira do suspeito estaria dando em cima dele durante discussão no Morro do Moreno
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Angra dos Reis
Crime aconteceu no Parque Mambucaba na noite dessa terça-feira (8); uma das vítimas foi transferida para o Hospital da Praia Brava e segue internada
Angra dos Reis entrega novas viaturas para reforçar ações do PROEIS RJ
Veículos serão usados no patrulhamento e atendimento de ocorrências, ampliando a presença da Polícia Militar em diferentes regiões de Angra
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