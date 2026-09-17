Jefferson e Suelen sobe ao palco nesta sexta-feiraDivulgação/PMAR

J
Jaciara Santos
A Praia do Anil, em Angra dos Reis, recebe a partir de hoje (17) e vai até sábado (19) a Angra Expo, considerada a maior festa cristã do Sul Fluminense. O evento terá shows gratuitos de grandes nomes da música gospel, além de apresentações de artistas locais, programação infantil, praça de alimentação e área kids.
Sarah louvor e adoração neste sábado na Praia do Anil - Divulgação/PMAR
Sarah louvor e adoração neste sábado na Praia do AnilDivulgação/PMAR
 
A programação é promovida pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, com apoio da Comissão de Pastores. Na quinta e na sexta-feira, as atividades começam às 19h. No sábado, a programação tem início às 15h, com a Angra Expo Kids.
atração desta quinta-feira na Praia do Anil - Divulgação/PMAR
atração desta quinta-feira na Praia do AnilDivulgação/PMAR
A abertura, nesta quinta-feira (17), contará com apresentações de artistas locais, momentos de oração e clamor pela cidade, além do show do Fhop Music. O ministério de louvor e adoração da Florianópolis House of Prayer foi fundado em 2014 e ganhou projeção nacional com músicas como “Ruja o Leão” e “Colossenses e Suas Linhas de Amor”.
Na sexta-feira (18), o destaque será a dupla Jefferson e Suellen, que retorna à Angra Expo. Entre os sucessos da dupla estão “Vem Me Buscar”, “Acende Outra Vez” e “Cordeiro e Leão”.
Já no sábado (19), Sarah Beatriz será a atração principal da programação noturna. A cantora começou a cantar na igreja aos cinco anos e ganhou grande repercussão durante a pandemia com sua interpretação de “Todavia Me Alegrarei”.

Programação infantil

A tarde de sábado será dedicada às crianças, com a Angra Expo Kids. Entre as atrações está o Três Palavrinhas, projeto cristão infantil conhecido por apresentar músicas bíblicas com animações e personagens.

Valorização dos artistas locais

A organização também promoveu uma Seletiva Musical para escolher nove artistas de Angra dos Reis que integram a programação. Os músicos terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos utilizando a mesma estrutura dos shows principais e receberão uma ajuda de custo de R$ 2 mil.

Segundo a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o evento foi preparado para promover celebração, fé e união, além de movimentar a economia e valorizar artistas locais.

O presidente da Comissão de Pastores da Angra Expo, pastor Eli Vilela, destacou que a expectativa é reunir famílias em dias de celebração e comunhão.

Confira a programação

Quinta-feira (17) – a partir das 19h

Oração e palavra: Pastor Joel Manhães
Yasmim Reis
Daniel Silva
Clamor pela cidade: Pastor Alex Dia
Deise Murço e Banda
Preletor: Pastor Eli Pimenta
Fhop Music
Encerramento: Pastor Cícero

Sexta-feira (18) – a partir das 19h

Oração e palavra: Pastor Joel Manhães
Sandy Santos
Mirian Dutra
Clamor pela cidade: Pastor Osmar Ribeiro
Camila Malta
Preletor: Pastor Danilo Andrade
Jefferson e Suellen
Encerramento: Pastor Alexandre.


Sábado (19) – a partir das 15h

Angra Expo Kids
Ministério de Louvor Infantil Madureira
Desperta Kids
Isabelle Sophia
Kauã Romano
Celebe de Jesus
Marcos Machado
Rayder Santana
Três Palavrinhas

Sábado (19) – programação noturna

Oração e palavra: Pastor William Carneiro
CER Music
Jeter Pimenta
Clamor pela cidade: Pastor Jonas Robert
Ministério Filhos da Promessa
Preletor: Pastor Márcio Barretos
Sarah Beatriz
Encerramento: Pastor Gustavo Martins.

fotogaleria
Jefferson e Suelen sobe ao palco nesta sexta-feira
Sarah louvor e adoração neste sábado na Praia do Anil
atração desta quinta-feira na Praia do Anil
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