Jefferson e Suelen sobe ao palco nesta sexta-feiraDivulgação/PMAR
Programação infantil
A tarde de sábado será dedicada às crianças, com a Angra Expo Kids. Entre as atrações está o Três Palavrinhas, projeto cristão infantil conhecido por apresentar músicas bíblicas com animações e personagens.
Valorização dos artistas locais
A organização também promoveu uma Seletiva Musical para escolher nove artistas de Angra dos Reis que integram a programação. Os músicos terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos utilizando a mesma estrutura dos shows principais e receberão uma ajuda de custo de R$ 2 mil.
Segundo a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o evento foi preparado para promover celebração, fé e união, além de movimentar a economia e valorizar artistas locais.
O presidente da Comissão de Pastores da Angra Expo, pastor Eli Vilela, destacou que a expectativa é reunir famílias em dias de celebração e comunhão.
Confira a programação
Quinta-feira (17) – a partir das 19h
Oração e palavra: Pastor Joel Manhães
Yasmim Reis
Daniel Silva
Clamor pela cidade: Pastor Alex Dia
Deise Murço e Banda
Preletor: Pastor Eli Pimenta
Fhop Music
Encerramento: Pastor Cícero
Sexta-feira (18) – a partir das 19h
Oração e palavra: Pastor Joel Manhães
Sandy Santos
Mirian Dutra
Clamor pela cidade: Pastor Osmar Ribeiro
Camila Malta
Preletor: Pastor Danilo Andrade
Jefferson e Suellen
Encerramento: Pastor Alexandre.
Sábado (19) – a partir das 15h
Angra Expo Kids
Ministério de Louvor Infantil Madureira
Desperta Kids
Isabelle Sophia
Kauã Romano
Celebe de Jesus
Marcos Machado
Rayder Santana
Três Palavrinhas
Sábado (19) – programação noturna
Oração e palavra: Pastor William Carneiro
CER Music
Jeter Pimenta
Clamor pela cidade: Pastor Jonas Robert
Ministério Filhos da Promessa
Preletor: Pastor Márcio Barretos
Sarah Beatriz
Encerramento: Pastor Gustavo Martins.
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