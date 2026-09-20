Três vítimas foram removidas para o Hospital Municipal da JapuíbaDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
Três pessoas ficaram feridas e dois cavalos mortos após um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e os animais na madrugada deste domingo (20), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis (RJ). A ocorrência foi registrada por volta das 4h55, na altura do km 502, na pista sentido São Paulo.

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, equipes de socorro médico foram mobilizadas para atender às vítimas.

Entre os feridos, uma pessoa sofreu ferimentos graves, outra teve lesões moderadas e a terceira teve escoriações leves. Os três foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), o motociclista em estado mais grave. Os dois cavalos não resistiram ao impacto da batida e morreram no local. A unidade não atualizou o boletim médico dos acidentados, que continuam internados na unidade.
Não se sabe ainda qual a dinâmica do acidente, que matou os animais. Além da Concessionária, a PRF esteve no local. 

A concessionária alerta que motoristas que avistarem animais nas margens ou na pista devem reduzir a velocidade, manter a distância de segurança, evitar desvios bruscos e não acionar faróis altos ou buzinas, atitudes que podem assustar os animais e provocar reações imprevisíveis.
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