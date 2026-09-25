Juliana Dayube - Divulgação/Rede Social arquivo Pessoal

Juliana DayubeDivulgação/Rede Social arquivo Pessoal

Publicado 25/09/2026 22:57 | Atualizado 25/09/2026 23:22

A angrense Juliana Pereira Dayube, 51 anos, profissional de educação física há quase 30 anos, segue se reinventando e evoluindo cada vez mais na sua carreira, diante da inegável popularização e transformações da prática esportiva na sociedade atual. Hoje em dia, as funções do profissional de educação física precisam ir além da oferta de promoção da saúde através das atividades físicas tradicionais.

Dedicação, foco e resiliência Divulgação/Reprodução Arquivo Pessoal

Juliana deu mais um salto na sua trajetória, e agora, ela entra na segunda fase para alcançar o nível 2 como profissional da Hyrox, que mistura corrida e exercícios funcionais, que vem atraindo cada vez mais pessoas que desejam um treino intenso com elementos de baixa complexidade e menor risco de lesões. É a nova tendência fitness, que ganhou as academias no ano passado, e virou febre no Brasil, para quem gosta de treinos intensos.

O Hyrox consiste em 8 km de corrida intercalados com oito exercícios funcionais de baixa complexidade e surgiu na Alemanha em 2017 como uma “corrida fitness”, e apesar de sua origem em um formato de competição, acabou sendo muito aplicada nas academias, virando um programa de treinamento que ganha cada vez mais adeptos. Juliana participou de 20 a 23 de setembro, do Red Bull HYROX Coaches Camp 2026, no Estádio do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, entre os 60 melhores treinadores de Hyrox do mundo.

Juliana entre os melhores do mundo Divulgação/Reprodução Arquivo Pessoal

O processo inicial de seleção para o evento teve 4 mil inscritos de diversas partes do planeta, com a primeira fase classificando 100 treinadores e na fase posterior veio a indicação dos 60 melhores, que tem Juliana entre eles. No ano passado, ela competiu no Hyrox Rio de Janeiro e se destacou. Para seus alunos e colegas de profissão da cidade, Juliana é um orgulho para Angra dos Reis.

Uma década como Coach de Crossfit

Juliana é funcionária pública da Prefeitura de Angra, como profissional de educação física da Secretaria de Esporte e Lazer há 21 anos. Já tem uma década que ela vem atuando como Coach de Crossfit no CF Angra dos Reis (Centro de Treinamento físico e Crossfit), que fica na Rua Azevedo e Souza, 7, no Balneário.

-Há um ano, inauguramos na CF Angra dos Reis o Hyrox. Conheci o Hyrox em 2025, através do Coach Alexandre Gurgel, no Rio de Janeiro. Fui a primeira mulher no Brasil a ter dupla afiliação no Hyrox, uma como Training Club e outra com Performance Coach. Sou treinadora nível 1 e atualmente estou cursando o nível 2 da Hyrox - disse Juliana Dayube.