Delegacia de Angra investiga o casoDivulgação/Polícia Civil
Ainda de acordo com a corporação, havia sinais aparentes de que o homem teria sido atingido por disparos de arma de fogo.
FITA reúne mais de 20 espetáculos em Angra dos Reis em outubro
Festival será realizado de 7 a 24 de outubro, com musicais, comédias, dramas, peças infantis e produções de artistas de Angra
Obras emergenciais são autorizadas pelo Estado para recuperação da RJ-155
Intervenções de contenção de encostas nos quilômetros 19 e 43,8 têm investimentos estimados em R$ 6,3 milhões para recuperação
Lancha pega fogo em marina e mobiliza bombeiros em Angra
Incêndio aconteceu na noite desse domingo (27), próximo à praia da Ribeira; apesar das chamas ninguém ficou ferido, segundo os Bombeiros
Cerca de 30 kg de pescados são apreendidos em operação em Angra
Fiscalização na Baía da Ilha Grande ocorreu após denúncia ao Linha Verde. Barco e redes de arrasto foram apreendidos
Homem é encontrado morto com perfurações de arma de fogo no bairro Banqueta
Vítima, de 28 anos, foi localizada durante patrulhamento da PM; perícia foi acionada e caso será investigado pela delegacia de Angra
Juliana Dayube entre os 60 melhores treinadores do mundo de Hyrox
"Um orgulho para Angra dos Reis". A Coach de Crossfit é professora de Educação Física e servidora pública municipal há 21 anos
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