Delegacia de Angra investiga o caso - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia de Angra investiga o casoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 28/09/2026 12:41

Um homem, de 28 anos, foi encontrado morto na noite desse domingo (27), no bairro Banqueta, em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que foi acionada após moradores relatarem a presença de uma pessoa caída em uma rua da região. A Polícia investiga o caso. Ninguém foi preso. Há indícios, que estão seno investigados, de que o homem identificado por moradores, como reciclador, tenha sido vítima do crime organizado que busca expansão de território.

Segundo a PM, agentes realizavam patrulhamento pelo bairro quando receberam informações de moradores sobre o homem caído. Os policiais seguiram até o endereço indicado e encontraram a vítima já sem vida.

Ainda de acordo com a corporação, havia sinais aparentes de que o homem teria sido atingido por disparos de arma de fogo.

A área foi preservada para o trabalho da perícia, que foi acionada para realizar os procedimentos necessários e levantar informações que possam contribuir para a apuração do caso. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. O procedimento faz parte da investigação e também poderá auxiliar na identificação oficial da vítima e na determinação das circunstâncias da morte.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, responsável pela investigação. Os agentes deverão buscar informações que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime, além de identificar a autoria e a possível motivação. Até a publicação desta reportagem, a identidade do homem ainda não havia sido oficialmente divulgada. Também não havia informações sobre suspeitos presos ou detidos pela ocorrência.



