Semana do Trânsito em Angra é aberta com blitz dos alunos na rua - Divulgação/PMAR

Semana do Trânsito em Angra é aberta com blitz dos alunos na ruaDivulgação/PMAR

Publicado 06/10/2026 17:28

A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realiza durante o mês de outubro uma programação voltada à educação, conscientização e segurança no trânsito . A Agenda Trânsito Seguro reúne palestras, blitzes educativas, teatro, jogos, atividades lúdicas e ações comunitárias destinadas a crianças, jovens e adultos.

Alunos recebem instruções sobre trânsito seguro e orientam motoristas na rua Divulgação/PMAR

Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a programação começou nesta terça-feira (6), em parceria com a equipe de Educação para o Trânsito da Lei Seca, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. As atividades seguem até o fim do mês e passam por escolas e diferentes bairros do município.

Em Praia Brava, alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Roberto Montenegro participaram de palestras sobre segurança viária, prevenção de acidentes, responsabilidade no trânsito, respeito às normas e os riscos da combinação entre álcool e direção. Após a atividade, os estudantes acompanharam uma blitz educativa e participaram das abordagens aos condutores.

Programação

A parceria com a Lei Seca continua nesta quarta-feira (7), no Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro, no São Bento. No dia 8, a ação será realizada no CIEP 302 Charles Dickens, no Verolme. Também no dia 8, a educação para o trânsito estará presente na Festa Literária de Mambucaba (FLIM), na Vila Histórica de Mambucaba. Das 10h às 16h, crianças poderão participar do Teatrânsito, jogos educativos e outras atividades lúdicas.

No dia 9, uma ação será realizada em frente ao Terminal Rodoviário, no Balneário, com alunos das escolas do entorno. A programação terá brincadeiras, dinâmicas e atividades práticas relacionadas à segurança viária.

Outro destaque será o Angra + Segura nos Bairros – Edição Especial Dia das Crianças, no dia 10, das 9h às 13h, no Campo de Futebol do Camorim. Crianças e familiares poderão conhecer viaturas e equipamentos das forças e órgãos de segurança que integram o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

A agenda continua no dia 20, no Colégio Tio Patinhas, no Parque das Palmeiras, com o projeto Trânsito na Escola. Nos dias 21 e 27, o Parque Mambucaba recebe o Mambubike, com orientações sobre o uso seguro e consciente da bicicleta.

Segundo a prefeitura, as ações reforçam a importância do respeito às regras, da atenção e da convivência entre motoristas, ciclistas e pedestres para prevenir acidentes e preservar vidas.