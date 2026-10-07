A Lenda - Divulgação/PMAR

A LendaDivulgação/PMAR

Publicado 07/10/2026 11:50

A 18ª edição da Festa Internacional do Teatro de Angra dos Reis (FITA), será aberta oficialmente, nesta quarta-feira (7) e terá quatro espetáculos produzidos e encenados por artistas angrenses. O festival prossegue até o dia 24 de outubro, em uma tenda montada no estacionamento próximo ao Cais de Santa Luzia, no Centro. A programação reúne produções locais e atrações nacionais.

Os quatro trabalhos de Angra dos Reis são frutos da oficina Primeiro Ato, iniciativa da Prefeitura de Angra, por meio das secretarias da Juventude e de Cultura e Patrimônio. Mais de 100 jovens atores estão envolvidos nas montagens selecionadas para o festival.

Entre os espetáculos está “A Lenda”, que apresenta uma releitura musical e bem-humorada da história de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Angra. “Maluco Beleza” é um musical inspirado na trajetória do cantor e compositor Raul Seixas. A programação também inclui o infantil “Pinóquio – Uma Aventura Mágica” e “Funk Brasil – No ritmo do amor”, que encerra o festival no dia 24.

Para Maykon Renan, secretário executivo da Juventude e professor responsável pela oficina Primeiro Ato, a participação dos jovens representa uma oportunidade de formação e valorização dos talentos locais.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou que a presença das produções angrenses em um festival de grande alcance contribui para fortalecer o teatro e ampliar as oportunidades para os artistas do município.

Além das produções locais, a FITA contará com nomes conhecidos da dramaturgia brasileira. A abertura será com “Gonzaguinha”, da Cia. Barca dos Corações, que tem Adren Alves no elenco. O espetáculo acompanha a trajetória do cantor e compositor, desde a infância até o reconhecimento nacional.

Também estão na programação “Mande Notícias do Mundo de Lá”, com Arlete Salles; “Minha Estrela Dalva”, protagonizado por Soraya Ravenle; “Alta Sociedade”, com Júlia Lemmertz e Orã Figueiredo; e “Cauby – Uma Paixão”, com Diogo Vilela. O encerramento terá Daphne Bozaski e Gabriela Medvedovsky em “Pergunte Alguma Coisa”.



Alunos da rede municipal de ensino também terão acesso gratuito a espetáculos infantis durante o festival. Segundo o prefeito Cláudio Ferreti, a iniciativa busca aproximar crianças e adolescentes das artes cênicas e ampliar o acesso à cultura.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla e também em pontos físicos: Duda Modas, na Coronel Carvalho; Casa da Picanha, no Cais de Santa Luzia; e Quiosque da Fini, no Shopping Piratas. A programação completa está disponível no site oficial da FITA.

FITA



A FITA celebra as artes cênicas no coração de Angra dos Reis e é reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Mais que um evento: um encontro de gerações e um palco para grandes talentos, que a cada ano recebe de crianças a idosos, de estudantes a amantes das artes.



A programação reúne o melhor do teatro nacional e internacional. A festa homenageia um ícone das artes cênicas brasileiras, como Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira e Regina Duarte, e entrega o Prêmio FITA, decidido por um júri especializado e pelo voto popular.

A FITA é apresentada pela Prefeitura de Angra, com patrocínio da Enel, através da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Programação

7 de outubro – quarta-feira

19h e 21h30 (sessão dupla): GONZAGUINHA É



8 de outubro – quinta-feira

10h30 e 13h (sessão dupla): PINÓQUIO, UMA AVENTURA MÁGICA (Infantil)

19h: A LENDA (espetáculo de Angra)



9 de outubro – sexta-feira

19h: COMO A MPB ACABOU COM MINHA VIDA AMOROSA



10 de outubro – sábado

19h: MINHA ESTRELA DALVA



11 de outubro – domingo

19h: A PEDIATRA



12 de outubro – segunda-feira

10h30 e 13h: CHAPEUZINHO AMARELO (Infantil)

19h: SALA DOS PROFESSORES



13 de outubro – terça-feira

19h: O FORMIGUEIRO



14 de outubro – quarta-feira

19h: MANDE NOTÍCIAS DO MUNDO DE LÁ – com homenagem a Arlete Salles



15 de outubro – quinta-feira

19h: ALTA SOCIEDADE



16 de outubro – sexta-feira

19h: A VIDA PASSOU POR AQUI



17 de outubro – sábado

19h: CAUBY – UMA PAIXÃO



18 de outubro – domingo

19h: O SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN



19 de outubro – segunda-feira

19h: SETE MINUTOS



20 de outubro – terça-feira

19h: VISITANDO O SR. GREEN



21 de outubro – quarta-feira

19h: TOC TOC



22 de outubro – quinta-feira

19h: MALUCO BELEZA (espetáculo de Angra)



23 de outubro – sexta-feira

10h30 e 13h: BILICA CHORONA (Infantil)

19h: EXTRAVIADO (Stand-up)



24 de outubro – sábado

19h: FUNK BRASIL (espetáculo de Angra).