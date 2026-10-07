A LendaDivulgação/PMAR
Alunos da rede municipal de ensino também terão acesso gratuito a espetáculos infantis durante o festival. Segundo o prefeito Cláudio Ferreti, a iniciativa busca aproximar crianças e adolescentes das artes cênicas e ampliar o acesso à cultura.
FITA
A FITA celebra as artes cênicas no coração de Angra dos Reis e é reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Mais que um evento: um encontro de gerações e um palco para grandes talentos, que a cada ano recebe de crianças a idosos, de estudantes a amantes das artes.
A programação reúne o melhor do teatro nacional e internacional. A festa homenageia um ícone das artes cênicas brasileiras, como Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira e Regina Duarte, e entrega o Prêmio FITA, decidido por um júri especializado e pelo voto popular.
Programação
8 de outubro – quinta-feira
19h: A LENDA (espetáculo de Angra)
9 de outubro – sexta-feira
10 de outubro – sábado
11 de outubro – domingo
12 de outubro – segunda-feira
19h: SALA DOS PROFESSORES
13 de outubro – terça-feira
14 de outubro – quarta-feira
15 de outubro – quinta-feira
16 de outubro – sexta-feira
17 de outubro – sábado
18 de outubro – domingo
19 de outubro – segunda-feira
20 de outubro – terça-feira
21 de outubro – quarta-feira
22 de outubro – quinta-feira
23 de outubro – sexta-feira
19h: EXTRAVIADO (Stand-up)
24 de outubro – sábado
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