Polícia Ambiental constata material de obras na areia e na águaDivulgação/Polícia Ambiental
Obras sem licença ambiental são flagradas pela Polícia em condomínio
Fiscalização identificou reformas, construção de piscina e sauna e movimentação de terra levados pela chuva para a areia e o mar
Projeto Cavalos-Marinhos inaugura exposição gratuita na Ilha Grande
Mostra permanente no Parque Estadual da Ilha Grande celebra 24 anos de atuação do projeto e reúne fotos, painéis educativos e mapa para avistar os animais
Ilha Grande transforma passado de presídio em destino de natureza e história
Com praias paradisíacas, trilhas na Mata Atlântica e patrimônio histórico, ilha de Angra dos Reis une turismo sustentável, pesquisa científica e preservação ambiental
Suspeito de furtar moto é preso após buscas na Estrada da Caputera
Veículo foi localizado com ajuda de rastreador; suspeitos próximo ao veículo fugiram para uma área de mata. Um homem foi preso
Condenado por matar morador de rua a pedradas é preso em Paraty
Homem de 34 anos foi condenado por homicídio duplamente qualificado em Angra; ele fugiu do Fórum antes do julgamento e foi localizado no bairro São Gonçalo
Lorena Bastos conquista ouro no MMA e se destaca no esporte
Aos 13 anos, atleta de Angra dos Reis brilha em sua estreia no MMA, mira liderança estadual e se prepara para Miami Xtreme Challenge
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