Polícia Ambiental constata material de obras na areia e na água - Divulgação/Polícia Ambiental

Polícia Ambiental constata material de obras na areia e na águaDivulgação/Polícia Ambiental

Publicado 21/10/2026 22:11 | Atualizado 21/10/2026 22:17

Uma fiscalização identificou obras sem licença ambiental em um condomínio localizado na Mombaça, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Entre as irregularidades constatadas estavam reformas em três residências, construção de piscina e sauna, além de movimentação de terra sem a devida autorização ambiental, sendo os policiais da 4ª UPAM.

Segundo informações divulgadas pelo Disque Denúncia, a vistoria também apontou possíveis impactos ao meio ambiente provocados pelas intervenções realizadas no local. Com a chuva, sedimentos provenientes das obras foram carregados para a faixa de areia e o mar, causando preocupação quanto aos efeitos da atividade sobre a região costeira. A denúncia foi encaminhada ao 0300-253 1177.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram ainda intervenções próximas a um curso d’água, além da presença de tubulações destinadas à drenagem em uma área considerada vulnerável. As condições verificadas levantaram questionamentos sobre a execução das obras e os possíveis riscos ambientais associados às alterações no terreno.

A movimentação de terra e a realização de construções sem o devido licenciamento podem provocar alterações na drenagem natural, favorecer o transporte de sedimentos e comprometer áreas ambientalmente sensíveis. Em regiões próximas ao litoral e a cursos d’água, esse tipo de intervenção exige atenção especial para evitar danos ao ecossistema.

O material carregado pela chuva até a praia e o mar também evidencia a importância de medidas de controle durante a execução de obras, especialmente em locais sujeitos à erosão e ao escoamento superficial. O acompanhamento técnico e a adoção de procedimentos adequados ajudam a reduzir o risco de que resíduos e partículas do solo atinjam ambientes naturais.

Após a identificação das irregularidades, o responsável pelas intervenções foi encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia, em Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. A polícia não deu detalhes sobre as medidas administrativas cabíveis aos responsáveis pelos danos ambientais. Nem esclarecem se houve determinação de paralisação dos serviços ou aplicação de multas.

O caso reforça a importância da fiscalização ambiental em empreendimentos imobiliários, sobretudo quando as intervenções ocorrem próximas a praias, cursos d’água e outras áreas vulneráveis. O licenciamento é um dos instrumentos utilizados para avaliar os possíveis impactos de determinadas atividades e estabelecer condições para sua execução.



