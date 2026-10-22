Vereador Greg Duarte (D) tem mandato cassado por 12 votos a 2 em sessão ordinária desta quinta-feira - Divulgação/Reprodução Rede Social

Vereador Greg Duarte (D) tem mandato cassado por 12 votos a 2 em sessão ordinária desta quinta-feira Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 22/10/2026 19:03 | Atualizado 22/10/2026 19:10

A Câmara Municipal de Angra dos Reis decidiu cassar o mandato do vereador Greg Duarte (PL) durante sessão legislativa realizada nesta quinta-feira (22). A votação terminou com 12 votos favoráveis à perda do cargo e dois contrários, após a análise do processo por quebra de decoro parlamentar.

A decisão foi tomada pelo plenário depois da tramitação do procedimento que examinou a conduta do parlamentar. O caso provocou repercussão política no município e ganhou novos desdobramentos após a atuação da Polícia Federal (PF), que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o gabinete do vereador.

PF investiga suspeitas de rachadinha e funcionários fantasmas

Em março deste ano, Greg Duarte foi um dos alvos da Operação Caça-Fantasmas, deflagrada pela Polícia Federal para apurar possíveis contratações de assessores sem exercício efetivo das funções, além de suspeitas de desvio de recursos públicos e irregularidades relacionadas a campanhas eleitorais.

Na ocasião, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, Minas Gerais. As diligências incluíram o gabinete parlamentar e endereços ligados aos investigados. A Justiça Eleitoral autorizou a operação.

Segundo as informações divulgadas sobre o inquérito, os investigadores apuram se cargos comissionados teriam sido utilizados para obtenção de apoio político e financeiro. Também são examinados indícios de possível devolução de parte dos salários de assessores, prática conhecida como rachadinha, além de eventuais omissões e declarações falsas na prestação de contas eleitorais.

Um dos pontos investigados envolve uma assessora lotada no gabinete do vereador que, conforme a PF, cursava medicina em período integral e trabalhava como cirurgiã-dentista em Juiz de Fora. A situação levantou dúvidas sobre a compatibilidade dessas atividades com o exercício da função pública em Angra.

Vereador negou irregularidades

Greg Duarte negou as acusações relacionadas à contratação de funcionários fantasmas. Em manifestação divulgada à época, afirmou que a assessora desempenhava atividades remotamente, com análise de pautas e projetos legislativos, e contestou as suspeitas levantadas pela investigação.

A apuração policial também examina possíveis crimes eleitorais, peculato e abuso de poder político e econômico. A existência de investigação, entretanto, não representa condenação criminal.

Com a cassação aprovada pela Câmara, o mandato do vereador fica sujeito aos efeitos da decisão legislativa, enquanto as apurações policiais seguem seu curso próprio. Os procedimentos têm naturezas distintas: o processo parlamentar avaliou a quebra de decoro, enquanto a investigação federal busca esclarecer possíveis ilícitos e responsabilidades.

O resultado de 12 votos a dois consolidou a decisão do Legislativo angrense nesta quinta-feira, em um caso que reuniu questionamentos sobre a conduta parlamentar e suspeitas envolvendo a utilização da estrutura pública para fins políticos.

A reportagem de O Dia, tentou ouvir a assessoria do vereador após a decisão da Câmara de cassação do mandato, nesta quinta-feira, mas não foi possível.