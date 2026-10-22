Vereador Greg Duarte (D) tem mandato cassado por 12 votos a 2 em sessão ordinária desta quinta-feira Divulgação/Reprodução Rede Social
PF investiga suspeitas de rachadinha e funcionários fantasmas
Vereador negou irregularidades
Greg Duarte negou as acusações relacionadas à contratação de funcionários fantasmas. Em manifestação divulgada à época, afirmou que a assessora desempenhava atividades remotamente, com análise de pautas e projetos legislativos, e contestou as suspeitas levantadas pela investigação.
A apuração policial também examina possíveis crimes eleitorais, peculato e abuso de poder político e econômico. A existência de investigação, entretanto, não representa condenação criminal.
Com a cassação aprovada pela Câmara, o mandato do vereador fica sujeito aos efeitos da decisão legislativa, enquanto as apurações policiais seguem seu curso próprio. Os procedimentos têm naturezas distintas: o processo parlamentar avaliou a quebra de decoro, enquanto a investigação federal busca esclarecer possíveis ilícitos e responsabilidades.
O resultado de 12 votos a dois consolidou a decisão do Legislativo angrense nesta quinta-feira, em um caso que reuniu questionamentos sobre a conduta parlamentar e suspeitas envolvendo a utilização da estrutura pública para fins políticos.
A reportagem de O Dia, tentou ouvir a assessoria do vereador após a decisão da Câmara de cassação do mandato, nesta quinta-feira, mas não foi possível.
Câmara de Angra cassa Greg Duarte após votação de 12 a 2 nesta quinta
Vereador perdeu o mandato por quebra de decoro; PF também apura suspeitas de assessores fantasmas, rachadinha e irregularidades eleitorais
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