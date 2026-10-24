Data de adesão ao programa vai até 18 de dezembroDivulgação/PMAR
Débitos contemplados e condições
A anistia abrange débitos de ISS de diferentes modalidades, autos de infração, notas de lançamento e cobranças do Simples Nacional. Nesse último caso, estão incluídos autos aplicados pelo município e créditos encaminhados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em dívida ativa, desde que atendam às condições previstas na lei que instituiu o programa.
Também podem ser regularizados valores de ISS referentes a notas fiscais com competência até setembro de 2026, além dos demais débitos lançados até a publicação da legislação que criou o Ariss. O desconto pode chegar a 100% dos juros e das multas de mora. Entretanto, o contribuinte continuará responsável pelo pagamento do valor principal da dívida, da correção monetária, dos honorários advocatícios e das custas processuais e cartorárias, quando aplicáveis.
A adesão exige valores mínimos de R$ 100 para pessoas físicas e R$ 300 para pessoas jurídicas. Contribuintes que já possuem parcelamentos ativos também podem participar, com exceção daqueles vinculados ao Programa Regulariza a Tempo (PRT) de 2025.
Como aderir ao programa
Os interessados podem solicitar a adesão pelo portal oficial da Prefeitura de Angra dos Reis (angra.rj.gov.br), acessando as opções “Portal do Contribuinte” e “Débitos não executados”.
Outra alternativa é entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria de Finanças, no número (24) 3365-7667, ou da Procuradoria-Geral do Município, pelo (24) 3365-6536. O atendimento presencial ocorre no Departamento de Auditoria Fiscal, na Praça Nilo Peçanha, 186, Centro, sede da Prefeitura, e no Departamento de Créditos Tributários da Procuradoria-Geral do Município, na Rua Quaresma Júnior, 21, térreo, também no Centro.
Para formalizar o pedido, é necessário apresentar documento original com foto e CPF, além de procuração, quando aplicável. A guia para pagamento à vista ou da primeira parcela vence em cinco dias corridos após a adesão. Todos os valores negociados deverão estar quitados até o último dia do expediente bancário de 2026.
Angra oferece anistia de juros e multas para devedores de ISS em 2026
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