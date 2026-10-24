Equipes ao longo da Rio-Santos na operação tapa- buraco interrompem o trânsito em alguns trechos da rodovia - Divulgação/CCRRioSP

Equipes ao longo da Rio-Santos na operação tapa- buraco interrompem o trânsito em alguns trechos da rodoviaDivulgação/CCRRioSP

Publicado 24/10/2026 18:18 | Atualizado 24/10/2026 18:19

A concessionária RioSP, empresa do grupo Motiva, mantém nesta semana o cronograma de recuperação do pavimento da Rodovia Rio-Santos (BR-101), com intervenções diurna e noturna em diferentes trechos entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os trabalhos previstos para serem concluídos neste sábado (24), envolvem operações tapa-buraco e fresagem, com o objetivo de melhorar as condições de circulação, ampliar o conforto dos usuários e reforçar a segurança viária.

Durante a execução das atividades, poderão ocorrer interdições pontuais de faixas, conforme o deslocamento das equipes. A sinalização instalada nos locais servem para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos.

Intervenções

Durante a semana, as equipes realizaram reparos entre os quilômetros 450 e 416, nos sentidos Rio de Janeiro e São Paulo. Também começaram os trabalhos de fresagem entre os quilômetros 389 e 380, na pista Norte, em direção à capital fluminense, com atividades nos períodos diurno e noturno.

A operação tapa-buraco foi programada para o segmento entre os quilômetros 570 e 598, nos dois sentidos da rodovia. A fresagem prosseguiu no trecho entre os quilômetros 389 e 380, com serviços ao longo do dia e durante a noite.

Os reparos no pavimento foram previstos entre os quilômetros zero e 52, contemplando as pistas Norte e Sul. Já a remoção da camada deteriorada continuou no segmento entre os quilômetros 389 e 380.

Entre os quilômetros 450 e 416, as equipes deram sequência à fresagem. A conclusão foi ontem, (24), no segmento entre os quilômetros 389 e 380, com atividades diurnas e noturnas. Os reparos seguem neste sábado com fluxo controlado pelas equipes. E pra quem vai se deslocar da capital para Costa Verde ou vice-versa, para votar no segundo turno das eleições, neste domingo, não se preocupe não haverá obras ao longo da rodovia. O alerta é que fiquem atentos ao grande fluxo de veículos na Rio-Santos.

Atenção redobrada nas áreas de obras

A RioSP recomenda que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem das frentes de serviço, respeitem as indicações de trânsito e mantenham distância segura dos demais veículos. A concessionária também destaca o Movimento Afaste-se, iniciativa que orienta os condutores a mudar de faixa, sempre que possível, ao passar por viaturas operacionais, ambulâncias, guinchos e equipes de atendimento paradas no acostamento.

Quando não houver condições para realizar a mudança, a orientação é diminuir a velocidade e redobrar os cuidados. A medida busca proteger trabalhadores e usuários da rodovia.

As condições de tráfego podem ser consultadas pelo telefone e WhatsApp 0800 017 3536, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou no site rodovias.motiva.com.br/riosp.