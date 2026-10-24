Equipes ao longo da Rio-Santos na operação tapa- buraco interrompem o trânsito em alguns trechos da rodoviaDivulgação/CCRRioSP
Intervenções
Atenção redobrada nas áreas de obras
RioSP realiza obras em trechos da Rio-Santos na Costa Verde
Operação tapa-buracos tem interdições em alguns trechos, trânsito no sistema siga e pare e orientação aos motoristas. Domingo segue sem obra
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Obras sem licença ambiental são flagradas pela Polícia em condomínio
Fiscalização identificou reformas, construção de piscina e sauna e movimentação de terra levados pela chuva para a areia e o mar
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