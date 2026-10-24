Lucas Marinho (PL) - Divulgação/Reprodução Rede Social

Lucas Marinho (PL)Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 24/10/2026 19:44

A cassação do vereador Greg Duarte (PL), aprovada pela Câmara Municipal de Angra dos Reis na quinta-feira (22), abre caminho para a entrada de Lucas Marinho no Legislativo. Primeiro suplente do Partido Liberal, ele recebeu 934 votos nas últimas eleições municipais e deverá assumir a cadeira após o cumprimento dos procedimentos administrativos necessários.

A decisão pela perda do mandato de Greg Duarte foi aprovada por 12 votos favoráveis e dois contrários. O processo teve como fundamento a quebra de decoro parlamentar. Com o resultado, a composição da Câmara passa por uma mudança, que deve levar o suplente à primeira experiência como integrante do Legislativo municipal.

Morador do Parque Mambucaba

Natural do Parque Mambucaba, onde vive há 45 anos, Lucas Marinho tem uma trajetória ligada à comunidade. Casado e pai de dois filhos, um menino e uma menina, ele é filho de nordestinos que chegaram à região na década de 1970 e escolheram a cidade da Costa Verde para morar.

A história familiar e a permanência no bairro marcam sua ligação com a localidade, uma das regiões de Angra dos Reis. A chegada à Câmara representa uma nova etapa na vida pública do suplente, que agora tem a perspectiva de ocupar uma cadeira no Legislativo municipal.

Formação e atuação profissional



Na área profissional, Lucas é formado em Gestão Imobiliária e trabalha como corretor de imóveis na Costa Verde. Atualmente, também cursa Direito e Administração, ampliando sua formação acadêmica em áreas relacionadas à gestão e ao funcionamento das instituições.

Com a possível posse, ele passará a integrar o grupo de vereadores responsáveis pela atividade legislativa, pela fiscalização do Executivo e pela discussão de projetos e demandas da população angrense.

A efetivação no cargo, no entanto, depende da conclusão dos trâmites legais e administrativos da Câmara Municipal. Até que os procedimentos sejam cumpridos, Lucas permanece na condição de primeiro suplente da legenda.