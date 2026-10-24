Lucas Marinho (PL)Divulgação/Reprodução Rede Social
Morador do Parque Mambucaba
Formação e atuação profissional
Na área profissional, Lucas é formado em Gestão Imobiliária e trabalha como corretor de imóveis na Costa Verde. Atualmente, também cursa Direito e Administração, ampliando sua formação acadêmica em áreas relacionadas à gestão e ao funcionamento das instituições.
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