Apreensão das drogas pela PM estava dentro de um carro de transporte alternativo saindo de uma comunidade do centro da cidade - Divulgação/Reprodução PM

Apreensão das drogas pela PM estava dentro de um carro de transporte alternativo saindo de uma comunidade do centro da cidadeDivulgação/Reprodução PM

Publicado 25/10/2026 13:10

Duas ações da Polícia Militar, nessa semana, em Angra dos Reis na Costa Verde, após informações sobre tráfico de drogas, resultou em preensões e uma prisão, no centro da cidade e no bairro Monsuaba.

Uma jovem de 20 anos foi detida por suspeita de tráfico durante uma corrida por aplicativo. A ocorrência foi registrada na Rua Celso Pousa Costa, após policiais militares abordarem um veículo que saia do Morro da Caixa D’Água, no centro da cidade. No carro além do motorista um casal foi encaminhado à delegacia. O entorpecente estava em uma bolsa.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi alertada de que um casal deixaria a comunidade em um veículo solicitado por meio de uma plataforma digital. Com as características informadas, os agentes localizaram o carro prata e realizaram a abordagem. Os passageiros apresentaram nervosismo com a aproximação dos policiais. Durante a revista a jovem assumiu a culpa e informou aos agentes onde estavam as drogas.

Motorista foi liberado

Durante a fiscalização, o condutor apresentou a corrida ativa no aplicativo e explicou que não conhecia os ocupantes do automóvel. Após verificar as informações e constatar que ele realizava um serviço de transporte, os policiais descartaram, naquele momento, a participação do trabalhador na ocorrência e o liberaram.

Ainda durante a abordagem, uma das passageiras informou que havia uma sacola com drogas no banco traseiro. Ela entregou o material aos agentes e, conforme o registro policial, assumiu a propriedade dos entorpecentes. A jovem também afirmou que o namorado não tinha envolvimento com o crime. Ela foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Justiça. O outro passageiro prestou depoimento na condição de testemunha e foi liberado após os esclarecimentos.

Entorpecentes e celulares apreendidos

Na ação, os policiais recolheram 91 tabletes de maconha, 84 pinos de cocaína e 72 pedras de crack. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 46 em dinheiro. De acordo com a corporação, o valor estimado dos entorpecentes retirados de circulação é de aproximadamente R$ 3 mil. Todo o material foi encaminhado à 166 ª DP, onde foi registrada a ocorrência e segue as investigações sobre o caso.





Monsuaba

Em outra ação da Polícia Militar, também com apreensão de drogas e materiais do tráfico foi no bairro da Monsuaba, nessa sexta-feira ( 23). Ninguém foi preso.

Materiais apreendidos no bairro da Monsuaba pela PM Divulgação/Reprodução PM

A PM recebeu denúncia anônima de que um local estava sendo utilizado como laboratório para armazenar e embalar produtos do tráfico de drogas na comunidade. Uma equipe se dirigiu ao endereço informado e durante a ação foram apreendidos 129 papelotes de maconha, 25 litros de material semelhante a loló, duas balanças de precisão, um celular e 8.800 unidades para endolação de drogas. Todo material foi encaminhado a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.



