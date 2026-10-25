Equipes de resgate na busca por dona BeneditaDivulgação/Reprodução Rede Social
Condição de saúde aumenta preocupação
Família pede ajuda da população
A orientação é que, caso alguém reconheça a senhora ou tenha informações sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente com a Polícia ou com o Corpo de Bombeiros. A comunicação rápida pode ajudar os profissionais a direcionar as buscas para áreas específicas.
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