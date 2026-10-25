Equipes de resgate na busca por dona Benedita - Divulgação/Reprodução Rede Social

Equipes de resgate na busca por dona BeneditaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 25/10/2026 16:44

Uma idosa de 82 anos, moradora do bairro Banqueta, Belém, identificada como dona Benedita, está desaparecida desde a madrugada deste domingo (25), em Angra dos Reis, na Costa Verde. Ela foi vista pela última vez caminhando pelas ruas do bairro em direção a área de mata. Desde então, familiares procuram informações que possam ajudar a encontrá-la. Neste momento chove na cidade, o que dificulta ainda mais o trabalho das equipes.

Dona Benedita idosa sofre de Alzheimer Divulgação/Reprodução Rede Social

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas. As equipes trabalham em uma área de mata próxima ao trecho onde a senhora teria sido vista pela última vez, por volta das 4h da madrugada, por câmeras de segurança, com o auxílio de cães farejadores para tentar localizar possíveis rastros.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o paradeiro da idosa. Os trabalhos de procura continuam, enquanto a família mobiliza moradores da região e divulga um cartaz com fotografia e dados que podem contribuir para a identificação da idosa.

Condição de saúde aumenta preocupação

De acordo com as informações divulgadas pelos familiares, a mulher tem Alzheimer, condição que pode comprometer a memória, a orientação espacial e a capacidade de reconhecer caminhos conhecidos. Por esse motivo, a família teme que ela tenha dificuldade para retornar sozinha para casa.

A possibilidade de a idosa estar desorientada reforça a importância de qualquer informação que ajude a delimitar o percurso feito por ela antes do desaparecimento. A região de mata próxima à estrada está entre os locais onde os bombeiros concentram os esforços de localização.

Os parentes pedem a colaboração da população, especialmente de pessoas que circulam pelo bairro Belém e pelas vias próximas. Qualquer detalhe, mesmo que pareça pouco relevante, pode contribuir para as buscas e auxiliar as equipes de resgate.

Família pede ajuda da população



A orientação é que, caso alguém reconheça a senhora ou tenha informações sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente com a Polícia ou com o Corpo de Bombeiros. A comunicação rápida pode ajudar os profissionais a direcionar as buscas para áreas específicas.

A família também solicita que moradores compartilhem o cartaz de desaparecimento, preservando as informações e a fotografia utilizadas para identificar a mulher. A divulgação amplia as chances de que alguém reconheça a idosa e informe às autoridades onde ela foi vista.

As buscas seguem em andamento desde o acionamento dos bombeiros, mas ainda não há confirmação de que a idosa tenha sido localizada. Enquanto as equipes percorrem a região, os familiares aguardam notícias e contam com a solidariedade da comunidade para ajudar a encontrá-la.