Carro envolvido na colisão virou na pista - Divulgação

Carro envolvido na colisão virou na pistaDivulgação

Publicado 26/10/2026 16:38

Um homem morreu após o veículo que dirigia colidir com um cavalo na rodovia Rio-Santos, nas proximidades do bairro Bracuhy, em Angra dos Reis, na Costa Verde, sentido São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 2h desta segunda-feira (26), durante a chuva que atingia a região. Uma mulher que estava no banco do carona ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por pessoas que passavam pelo trecho e se depararam com a cena. No local, o animal já estava morto, caído sobre a pista, enquanto o automóvel havia tombado alguns metros adiante. As duas vítimas foram encontradas no asfalto.

O motorista não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e morreu ainda na rodovia. A passageira recebeu atendimento das equipes de socorro e foi levada à unidade hospitalar em estado grave. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre uma nova avaliação médica da paciente.

Perícia vai apurar as causas

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da concessionária CCR RioSP-Motiva e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

A perícia técnica foi acionada para examinar o local e reunir elementos que possam contribuir para a identificação das causas do acidente. Após os procedimentos, o corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.

Apesar da gravidade da ocorrência, não foi necessário interromper completamente o tráfego. Durante o atendimento, os veículos passaram pelo trecho com lentidão. Posteriormente, o fluxo foi normalizado.



Chuva exige atenção dos motoristas

A pista estava molhada no momento da batida. A chuva, de intensidade moderada a forte, começou a atingir Angra dos Reis no fim da tarde de domingo (25) e continua nesta segunda-feira (26), aumentando a necessidade de cuidados por parte de quem trafega pela rodovia.

Com a visibilidade e as condições de aderência comprometidas pela água, a recomendação é reduzir a velocidade, respeitar os limites estabelecidos e evitar ultrapassagens arriscadas. Também é importante manter distância segura do veículo à frente e redobrar a atenção diante da possibilidade de animais na pista

O caso reforça os riscos enfrentados pelos condutores em períodos de chuva, especialmente em trechos rodoviários que cortam áreas próximas a bairros e regiões rurais. A dinâmica do acidente, no entanto, dependerá da análise pericial e das informações reunidas pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.



