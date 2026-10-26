Carro envolvido na colisão virou na pistaDivulgação
Perícia vai apurar as causas
Chuva exige atenção dos motoristas
Motorista morre após carro bater em cavalo na Rio-Santos, em Angra
Acidente ocorreu nesta segunda-feira, próximo ao bairro Bracuhy; uma mulher ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital da Japuíba
Bombeiros fazem buscas por idosa de 82 anos desaparecida em Angra
Moradora foi vista pela última vez caminhando por rua do bairro Banqueta nesta madrugada e não retornou; cães farejadores buscam em área de mata
Jovem de 20 anos é presa com drogas em corrida por aplicativo, em Angra
Motorista comprovou a corrida e foi liberado, enquanto o namorado depôs como testemunha no caso. Outra ação foi na Monsuaba com apreensão de drogas
Lucas Marinho deve assumir vaga de vereador após cassação em Angra
Com 934 votos nas eleições municipais, ele ocupa a cadeira de Greg Duarte, cassado por quebra de decoro parlamentar
RioSP realiza obras em trechos da Rio-Santos na Costa Verde
Operação tapa-buracos tem interdições em alguns trechos, trânsito no sistema siga e pare e orientação aos motoristas. Domingo segue sem obra
Angra oferece anistia de juros e multas para devedores de ISS em 2026
Contribuintes inadimplentes podem aderir até 18 de dezembro e quitar à vista ou parcelar agora
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