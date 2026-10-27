Ação da PF no cumprimento de mandado em AngraDivulgação/PF
Olheiros do Cruzeiro e Vitória observam atletas da base do Angra
Observadores estão no Estádio Municipal nessa terça-feira (27) para acompanhar jogadores do Sub-11 ao Sub-14 e atletas do Angra Futsal
Condenado a quase dez anos por tráfico de drogas é preso em Angra
Jovem de 24 anos foi localizado em um apartamento no bairro Banqueta durante operação da Polícia Militar em apoio à Polícia Federal para cumprir mandado judicial
Motorista morre após carro bater em cavalo na Rio-Santos, em Angra
Acidente ocorreu nesta segunda-feira, próximo ao bairro Bracuhy; uma mulher ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital da Japuíba
Bombeiros fazem buscas por idosa de 82 anos desaparecida em Angra
Moradora foi vista pela última vez caminhando por rua do bairro Banqueta nesta madrugada e não retornou; cães farejadores buscam em área de mata
Jovem de 20 anos é presa com drogas em corrida por aplicativo, em Angra
Motorista comprovou a corrida e foi liberado, enquanto o namorado depôs como testemunha no caso. Outra ação foi na Monsuaba com apreensão de drogas
Lucas Marinho deve assumir vaga de vereador após cassação em Angra
Com 934 votos nas eleições municipais, ele ocupa a cadeira de Greg Duarte, cassado por quebra de decoro parlamentar
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