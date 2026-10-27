Ação da PF no cumprimento de mandado em Angra - Divulgação/PF

Ação da PF no cumprimento de mandado em AngraDivulgação/PF

Publicado 27/10/2026 11:53

Um jovem de 24 anos, condenado a nove anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas foi localizado na manhã desta terça-feira (27), no bairro Banqueta, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando participaram da ação para cumprir o mandado expedido pela Justiça, em apoio à Polícia Federal.

Após buscas, o condenado foi localizado dentro de um apartamento. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades. O acusado não resistiu a ordem de prisão e foi algemado e encaminhado ao carro da polícia. A operação chamou atenção de trabalhadores que estavam pela rua, por conta do comboio, dois veículos da PM e dois da Polícia Federal, pelas imediações do conjunto habitacional.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais relacionados ao cumprimento da pena.

A operação teve como objetivo localizar o jovem e executar a ordem judicial decorrente da condenação por tráfico de drogas. Não foram divulgados detalhes sobre o processo criminal nem sobre as circunstâncias do crime que resultou na sentença. A identidade do preso também não foi divulgada. A ocorrência foi registrada pelas autoridades federais, responsáveis pela continuidade dos trâmites legais.