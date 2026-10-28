Prefeito Ferreti (E) e o vice-prefeito Rubinho (D) - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti (E) e o vice-prefeito Rubinho (D)Divulgação/PMAR

Publicado 28/10/2026 21:40 | Atualizado 28/10/2026 22:55

O Tribunal Regional Eleitoral- RJ julgará nesta quinta-feira (29), às 15h o recurso que pode cassar o mandato do prefeito de Angra dos Reis, Cláudio de Lima Sírio (MDB), conhecido como Ferreti e do seu vice Rubens Rocha de Andrade (Progressistas), por abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2024.

Se confirmar a sentença de primeira instância, a corte abre caminho para eleição suplementar ainda neste ano. A data reservada pelo Tribunal Superior Eleitoral no calendário nacional de pleito suplementares é o dia 6 de dezembro.

Em nota ao O Dia, o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, e seu vice, Rubinho Metalúrgico, reafirmaram "que confiam na Justiça e respeitam a soberania de suas decisões. Reforçam que a chapa não cometeu nenhuma ilegalidade durante a campanha eleitoral e que a vitória nas urnas refletiu a confiança da maioria dos eleitores em seu trabalho e em suas propostas". Destacam, ainda, que seguem trabalhando com responsabilidade e dedicação para melhorar a qualidade de vida de toda a população.

Cassação

A Justiça Eleitoral determinou a cassação dos diplomas do prefeito de Angra dos Reis, e do vice-prefeito. A decisão da 147ª Zona Eleitoral também declarou o ex-prefeito Fernando Jordão e a jornalista Gabriela Athias inelegíveis por oito anos. Jordão recorreu da decisão e conseguiu manter sua candidatura e concorrer à cadeira de deputado federal, neste último pleito (4 de outubro), mas não saiu vitorioso das urnas.

Entenda o caso

A sentença foi motivada por uma articulação para produzir e divulgar vídeos contra o então candidato Renato Araújo, adversário de Ferreti na disputa municipal, em 2024. A ação foi apresentada pela coligação Angra para Todos, formada pelos partidos PL e Novo. A decisão cabia recurso na Justiça Eleitoral.

Segundo o magistrado Carlos Manuel Barros do Souto, as provas reunidas no processo demonstraram elementos suficientes para caracterizar o abuso de poder político. Ferreti e Rubens foram responsabilizados por terem sido beneficiados pela conduta, enquanto Fernando Jordão e Gabriela Athias foram considerados participantes do esquema.

Perícia identificou pagamentos

Entre os elementos analisados estão dados extraídos pela Polícia Federal dos celulares de Fabrício Davy da Silva Morais, ex-gerente da empresa de Renato Araújo. A perícia identificou registros de pagamentos de R$ 1,5 mil a um ex-funcionário, outros R$ 2 mil via Pix e R$ 1,5 mil em dinheiro. Também foram identificados R$ 7 mil em espécie destinados a outras três pessoas.

Gabriela Athias, sócia-administradora da empresa SOMMA, aparece nas apurações articulando gravações e coordenando a distribuição do conteúdo. A companhia havia sido contratada pela Prefeitura de Angra dos Reis, em fevereiro de 2022, para prestar serviços de comunicação institucional.

O juiz, entretanto, afastou parte das acusações apresentadas pelos autores da ação. Não foram comprovados disparos em massa pelo WhatsApp nem uso indevido dos meios de comunicação para beneficiar uma candidatura. Também não houve elementos suficientes para classificar os vídeos, de maneira conclusiva, como notícias falsas.

A sentença determinou ainda o envio de cópias ao Ministério Público Federal diante de indícios de falso testemunho identificados no confronto entre depoimentos e dados periciais. Na ocasião Ferreti se manifestou em rede social dizendo que continuaria trabalhando pela cidade e que ia recorrer da decisão. Em nota ao O Dia a empresa Somma Comunicações disse que lamentava ter sido envolvida em uma disputa política local, movida por interesses e concluiu a nota dizendo que confiam na Justiça e no esclarecimento dos fatos, assim como os outros citados.

Possível nova eleição em dezembro

Caso a condenação seja mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Angra poderá ter eleição suplementar em 6 de dezembro, data reservada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no calendário de 2026. O município possui cerca de 137 mil eleitores, permitindo votação em turno único. A realização do pleito, porém, depende da decisão da Justiça Eleitoral.