Vereador Greg Duarte (PL) - Divulgação/Reprodução Rede Social

Vereador Greg Duarte (PL)Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 28/10/2026 22:15 | Atualizado 28/10/2026 22:19

O vereador Greg Duarte (PL) poderá reassumir o mandato na Câmara Municipal de Angra dos Reis após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), proferida nesta terça-feira (27). A medida suspende temporariamente os efeitos da cassação aprovada pelo Legislativo e abre caminho para que o parlamentar retome suas atividades enquanto o processo segue em análise judicial.

A decisão foi assinada pelo desembargador Pedro Saraiva de Andrade Lemos e está relacionada ao procedimento que resultou na perda do mandato do vereador, em sessão extraordinária realizada no dia 22 de outubro. Na ocasião, 12 parlamentares votaram a favor da cassação, enquanto dois se posicionaram contra.

Tribunal suspende efeitos da votação

Ao reexaminar o caso, o magistrado revogou uma liminar concedida anteriormente e restabeleceu o entendimento adotado pela primeira instância, que impedia a realização da sessão destinada a decidir sobre a permanência de Greg Duarte no cargo.

Como a votação já havia ocorrido, o desembargador determinou a suspensão dos efeitos do procedimento até que o recurso seja apreciado de forma definitiva. Dessa maneira, a penalidade deixa temporariamente de produzir consequências, permitindo a possibilidade de retorno do vereador às funções parlamentares.

A decisão judicial não representa, contudo, o encerramento da disputa nem confirma definitivamente a nulidade da cassação. O resultado final dependerá da análise do mérito do recurso apresentado pela defesa.

Defesa questiona legalidade do processo

A equipe jurídica do parlamentar contestou a condução do procedimento pela Câmara Municipal e recorreu ao Judiciário, apontando possíveis violações ao devido processo legal e às garantias asseguradas pela Constituição Federal.

Os questionamentos apresentados buscam o reconhecimento de irregularidades que, segundo a defesa, comprometeriam a validade dos atos praticados pelo Legislativo durante a tramitação do caso. Com a nova decisão, a Câmara de Angra dos Reis deverá avaliar as providências administrativas necessárias para viabilizar a eventual retomada do mandato, observando os termos determinados pela Justiça.

Caso ainda depende de julgamento definitivo



Apesar do resultado favorável a Greg Duarte nesta etapa, a situação política e jurídica do vereador permanece indefinida. O Tribunal de Justiça ainda precisará analisar os argumentos das partes antes de estabelecer uma solução definitiva para o impasse.

Até que isso ocorra, a suspensão dos efeitos da cassação permite que o parlamentar busque reassumir suas atribuições, enquanto permanece em discussão a legalidade do procedimento que levou à sua saída do Legislativo angrense.