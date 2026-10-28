Vereador Greg Duarte (PL)Divulgação/Reprodução Rede Social
Tribunal suspende efeitos da votação
Defesa questiona legalidade do processo
Caso ainda depende de julgamento definitivo
Apesar do resultado favorável a Greg Duarte nesta etapa, a situação política e jurídica do vereador permanece indefinida. O Tribunal de Justiça ainda precisará analisar os argumentos das partes antes de estabelecer uma solução definitiva para o impasse.
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