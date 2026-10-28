Acusado de participar de um homicídio em um bar na JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia
Principal acusado foi preso em flagrante
Denuncie 0300-253-1177
O Disque Denúncia pede a colaboração da população para identificar o paradeiro de Lucas Giovanni. Informações podem ser repassadas pelos telefones 0300-253-1177 e (21) 2253-1177, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp anonimizado, no número (21) 2253-1177.
O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante o anonimato dos denunciantes. Os dados recebidos serão encaminhados para auxiliar o trabalho da 166ª DP e das forças de segurança na localização do procurado.
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