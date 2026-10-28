Acusado de participar de um homicídio em um bar na Japuíba - Divulgação/Disque Denúncia

Acusado de participar de um homicídio em um bar na JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 28/10/2026 23:32

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (28), um cartaz para auxiliar na localização de Lucas Giovanni da Costa Araújo, de 24 anos, suspeito de participação em um homicídio ocorrido em agosto, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde. O investigado está foragido, e a Polícia Civil busca informações que contribuam para o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O crime aconteceu na Rua Japoranga e teve como vítima Felipe do Nascimento Gomes, de 35 anos, conhecido como Filipinho. Segundo as investigações, ele foi morto a tiros dentro de um bar, em uma ação motivada por ciúmes e desavenças relacionadas ao relacionamento do principal acusado com a ex-companheira da vítima, mãe de seus três filhos.

Principal acusado foi preso em flagrante

Em 31 de agosto, agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio do Serviço de Inteligência (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar, prenderam Roberto Victor Silva de Lima, de 28 anos. Ele é sushiman e proprietário de um restaurante japonês na Japuíba, além de ser apontado como autor dos disparos.

De acordo com as informações divulgadas, imagens de câmeras de segurança registraram o episódio. Após o assassinato, policiais iniciaram as buscas e localizaram Roberto na rodovia Rio-Santos, nas proximidades do trevo da Praia do Saco, em Mangaratiba.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o homicídio e indicou que a arma utilizada estava no porta-malas do veículo. O armamento foi apreendido pelos agentes. As investigações continuaram e apontavam a participação de um segundo suspeito.

Conforme apurado pela polícia, antes do assassinato, Roberto teria agredido a atual namorada em via pública. Em seguida, armado, foi até o estabelecimento frequentado por Felipe e efetuou disparos contra ele. A vítima estava desarmada e morreu no local, após ser atingida na face e no tórax.

Lucas Giovanni foi ouvido e liberado no dia do crime. No decorrer das investigações, porém, surgiram elementos que indicariam sua participação na ação criminosa. A partir de solicitação da autoridade policial, a 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis expediu mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de homicídio qualificado.

Nesta quarta-feira, policiais civis realizaram diligências para localizar o investigado, mas ele não havia sido encontrado até a divulgação do cartaz.



Denuncie 0300-253-1177

O Disque Denúncia pede a colaboração da população para identificar o paradeiro de Lucas Giovanni. Informações podem ser repassadas pelos telefones 0300-253-1177 e (21) 2253-1177, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp anonimizado, no número (21) 2253-1177.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante o anonimato dos denunciantes. Os dados recebidos serão encaminhados para auxiliar o trabalho da 166ª DP e das forças de segurança na localização do procurado.