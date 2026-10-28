Cinco carros atingidos pelo fogoDivulgação/Rede Social
Fumaça era vista da rodovia
Incêndio em galpão de oficina danifica cinco veículos em Angra
Fogo atingiu caminhão e quatro carros no Parque Belém. Bombeiros controlaram as chamas e ninguém ficou ferido
Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de homicídio em Angra
Lucas Giovanni, de 24 anos, é procurado por suspeita de participação na morte de Felipe do Nascimento Gomes, assassinado em agosto, na Japuíba
Justiça suspende cassação e Greg Duarte pode voltar à Câmara de Angra
Decisão do TJ-RJ suspende os efeitos da perda do mandato enquanto recurso aguarda julgamento definitivo
TRE decide nesta quinta-feira (29) se Ferreti perde o mandato em Angra dos Reis
Tribunal analisa recurso contra sentença que pode cassar os diplomas do prefeito e do vice por abuso de poder político na campanha eleitoral de 2024
Olheiros do Cruzeiro e Vitória observam atletas da base do Angra
Observadores estão no Estádio Municipal nessa terça-feira (27) para acompanhar jogadores do Sub-11 ao Sub-14 e atletas do Angra Futsal
Condenado a quase dez anos por tráfico de drogas é preso em Angra
Jovem de 24 anos foi localizado em um apartamento no bairro Banqueta durante operação da Polícia Militar em apoio à Polícia Federal para cumprir mandado judicial
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