Cinco carros atingidos pelo fogo - Divulgação/Rede Social

Cinco carros atingidos pelo fogoDivulgação/Rede Social

Publicado 28/10/2026 23:56 | Atualizado 29/10/2026 00:05

Um incêndio atingiu o galpão de uma oficina mecânica na tarde desta quarta-feira (28), na Rua Vivaldo Vaz, no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis, na Costa Verde. As chamas danificaram cinco veículos que estavam no imóvel, sendo um caminhão e quatro carros. Segundo os bombeiros não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado para atender à ocorrência. As equipes seguiram para o endereço e iniciaram o combate ao fogo, que se espalhou pela estrutura utilizada como oficina. A operação mobilizou os militares durante toda a tarde. Após o trabalho de combate e rescaldo, as chamas foram controladas e não havia mais risco de novos focos.

Fumaça era vista da rodovia

A cortina de fumaça causada pelo incêndio assustou moradores que vivem próximos ao local e motoristas que passavam pela rodovia Rio-Santos, durante a tarde.

Apesar dos danos materiais, não houve registro de pessoas feridas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão do prejuízo e também não há confirmação sobre como o fogo começou e nem o que teria contribuído para a propagação das chamas dentro do galpão.



