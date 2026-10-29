Homem preso por roubo na capital e em Paulo de Frontin é conduzido por policiais Civis à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Homem preso por roubo na capital e em Paulo de Frontin é conduzido por policiais Civis à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 29/10/2026 12:10

Um homem de 34 anos, procurado pela justiça por roubo, foi preso na quarta-feira (28), no bairro Perequê, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A captura ocorreu durante a Operação Olhos de Águia, iniciativa da Polícia Civil voltada à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. A ação contou com o apoio de agentes da delegacia de Engenheiro Paulo de Frontin, no Centro-Sul Fluminense.

Segundo a corporação, o setor de inteligência identificou a presença do suspeito no município e apurou que ele residia na cidade desde 2024. Após o levantamento das informações, os policiais organizaram um cerco no endereço mapeado para cumprir a ordem judicial.

Durante a abordagem, o homem tentou dificultar a identificação ao fornecer um nome falso. Questionado pelos agentes, ele acabou revelando sua verdadeira identidade, permitindo a confirmação de que era procurado.

Mandado expedido em setembro



De acordo com a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão decorrente de regressão de regime, expedido em setembro deste ano pela Vara de Execuções Penais da Capital. Conforme os registros judiciais, ele ainda precisa cumprir 16 anos, um mês e dez dias de reclusão.

A regressão de regime ocorre quando a Justiça determina que uma pessoa condenada passe a cumprir a pena em uma modalidade mais rigorosa, conforme as condições previstas na legislação penal.



Histórico inclui assalto a passageiros de ônibus



As investigações apontam que o homem possui outras anotações criminais relacionadas a roubos com aumento de pena. Um dos episódios ocorreu em 2017, quando ele foi preso em flagrante junto com outro suspeito após um assalto a passageiros e ao motorista de um ônibus, na Avenida Coronel Sisson, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, conforme informações da Polícia Civil, o investigado teria agredido uma das vítimas com um soco na cabeça para subtrair seus pertences. Após o crime, ele foi detido durante a fuga e levado à delegacia, onde foi reconhecido formalmente pelas vítimas e por testemunhas, mas foi solto.

Monitoramento permanente



A Operação Olhos de Águia estabelece protocolos permanentes de monitoramento para identificar e localizar foragidos da Justiça em Angra dos Reis. A estratégia utiliza informações de inteligência para direcionar as equipes aos locais onde os procurados podem ser encontrados. A ação nos últimos meses tem sido realizada com êxito.

Após a captura, o homem foi encaminhado à delegacia de Angra dos Reis, responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência. Ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação judicial.