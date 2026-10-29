Homem preso por roubo na capital e em Paulo de Frontin é conduzido por policiais Civis à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil
Mandado expedido em setembro
De acordo com a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão decorrente de regressão de regime, expedido em setembro deste ano pela Vara de Execuções Penais da Capital. Conforme os registros judiciais, ele ainda precisa cumprir 16 anos, um mês e dez dias de reclusão.
Histórico inclui assalto a passageiros de ônibus
As investigações apontam que o homem possui outras anotações criminais relacionadas a roubos com aumento de pena. Um dos episódios ocorreu em 2017, quando ele foi preso em flagrante junto com outro suspeito após um assalto a passageiros e ao motorista de um ônibus, na Avenida Coronel Sisson, no Rio de Janeiro.
Monitoramento permanente
A Operação Olhos de Águia estabelece protocolos permanentes de monitoramento para identificar e localizar foragidos da Justiça em Angra dos Reis. A estratégia utiliza informações de inteligência para direcionar as equipes aos locais onde os procurados podem ser encontrados. A ação nos últimos meses tem sido realizada com êxito.
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