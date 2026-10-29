Rubinho Metalúrgico (E) e Ferreti (D), continuam à frente da prefeitura de Angra - Divulgação/Rede Social

Rubinho Metalúrgico (E) e Ferreti (D), continuam à frente da prefeitura de AngraDivulgação/Rede Social

Publicado 29/10/2026 19:07

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) decidiu, nesta quinta-feira (29), manter os mandatos do prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti (MDB), e do vice-prefeito, Rubens Rocha de Andrade, o Rubinho Metalúrgico (PP). Em sessão realizada por videoconferência, na tarde de hoje, os magistrados votaram, por maioria, 6x1, pela reforma da sentença de primeira instância que havia determinado a cassação da chapa eleita em 2024 por abuso de poder político.

Com o resultado, Ferreti e Rubinho permanecem à frente do Executivo municipal até 31 de dezembro de 2028. A decisão também afasta a inelegibilidade imposta ao ex-prefeito Fernando Jordão e à jornalista e publicitária Gabriela Athias, sócia da empresa SOMMA Serviços de Comunicação. Não haverá necessidade de convocação de uma eleição suplementar em Angra dos Reis.

Em nota, o TRE-RJ informou "que acolheu o recurso apresentado no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), afastando a condenação que havia atingido os integrantes da chapa vencedora. A Corte considerou não haver elementos suficientes para sustentar a decisão condenatória nos termos estabelecidos pela primeira instância".

Entenda o processo

O julgamento analisou o recurso contra a sentença proferida em 3 de agosto pelo juiz Carlos Manuel Barros do Souto, da 147ª Zona Eleitoral. A decisão determinava a cassação dos diplomas de Ferreti e Rubinho por abuso de poder político durante a campanha municipal de 2024.

Em 12 de agosto, o magistrado rejeitou os embargos apresentados pela defesa do prefeito, do vice e de Fernando Jordão, mantendo os efeitos da condenação. O caso foi levado ao TRE-RJ, onde o recurso teve como relator o desembargador Paulo César Salomão Filho.

Na sentença original, o juiz rejeitou as acusações de abuso de poder econômico, disparo em massa de mensagens e uso indevido dos meios de comunicação. Segundo a análise de primeira instância, não foram apresentadas provas de envio automatizado de conteúdo nem de que os vídeos questionados configurassem divulgação de notícias sabidamente falsas. A condenação ficou restrita ao abuso de poder político.

Além da cassação da chapa, a decisão havia determinado oito anos de inelegibilidade para Fernando Jordão e Gabriela Athias, em razão das condutas analisadas no processo. Mesmo o processo em curso, Jordão manteve a candidatura a deputado federal, nas eleições de 4 de outubro deste ano, mas não saiu vencedor nas urnas.

Decisão evita eleição suplementar

Caso a cassação fosse confirmada pelo TRE-RJ, ainda caberia recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no prazo previsto na legislação. A realização de uma nova eleição dependeria do desfecho definitivo do processo, conforme as regras aplicáveis.

Com o julgamento desta quinta-feira, entretanto, a Corte eleitoral reformou a sentença e garantiu a permanência de Ferreti e Rubinho nos cargos. A decisão encerra, nesta etapa, a possibilidade de mudança no comando da Prefeitura decorrente dessa ação eleitoral.