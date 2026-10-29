Serão 15 bandas que vão se apresentar no palco montado no cais de Santa LuziaDivulgação/PMAR
Programação musical
Angra Rock reúne 15 bandas e agita o feriadão no Cais de Santa Luzia
Evento gratuito começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), com artistas locais e regionais, tributo ao Queen, DJs e praça de alimentação
TRE-RJ mantém mandatos de Ferreti e Rubinho na Prefeitura de Angra
Por maioria de votos, Corte reformou decisão de primeira instância que cassava a chapa por abuso de poder político nas eleições de 2024 e afastou a inelegibilidade
Foragido por roubo é preso durante operação policial " Olhos de Águia"
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Fogo atingiu caminhão e quatro carros no Parque Belém. Bombeiros controlaram as chamas e ninguém ficou ferido
Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de homicídio em Angra
Lucas Giovanni, de 24 anos, é procurado por suspeita de participação na morte de Felipe do Nascimento Gomes, assassinado em agosto, na Japuíba
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