Serão 15 bandas que vão se apresentar no palco montado no cais de Santa Luzia - Divulgação/PMAR

Serão 15 bandas que vão se apresentar no palco montado no cais de Santa LuziaDivulgação/PMAR

Publicado 29/10/2026 20:00

O Cais de Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis, será palco de três dias dedicados ao rock durante o feriadão. O Angra Rock começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º de novembro), reunindo 15 bandas e apresentações do DJ Rodrigo Camacho. A programação é gratuita e promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

festival reúne diferentes vertentes do gênero musical, com artistas locais e regionais, trabalhos autorais e homenagens a grandes nomes do rock. A iniciativa busca valorizar os músicos da região, ampliar o acesso à cultura e oferecer uma alternativa de lazer para moradores e turistas que estiverem na cidade durante o período.

Um dos momentos mais aguardados será o show da banda Galileo, que apresenta um tributo ao Queen no sábado (31), às 23h. A apresentação promete levar ao público sucessos de uma das bandas mais conhecidas da história do rock mundial.

A programação de sábado também contará com a Quatro Sentidos, marcada para as 15h30. O grupo é formado por músicos com deficiência visual e integra a proposta de diversidade e valorização dos talentos que participam do evento.

O DJ Rodrigo Camacho ficará responsável pela abertura das atividades nos três dias, com apresentações a partir das 15h. Ao longo das noites, o palco receberá diferentes bandas, com estilos variados para atender aos admiradores do gênero.

Além dos shows, o público terá à disposição uma praça de alimentação com food trucks e opções gastronômicas. A estrutura pretende proporcionar mais comodidade aos visitantes durante as apresentações, concentrando música e alimentação em um dos espaços de convivência do Centro de Angra.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, convidou moradores e visitantes a participarem do festival. Segundo ela, o encontro representa uma oportunidade de celebrar a diversidade musical, incentivar os artistas e aproximar a população das atividades culturais promovidas no município.

Programação musical

Sexta-feira (30): DJ Rodrigo Camacho, às 15h; Volúpia, às 17h; In Black, às 18h30; Rubrô, às 20h; Sereno, às 21h30; e Papo Reto, às 23h.

Sábado (31): DJ Rodrigo Camacho, às 15h; Quatro Sentidos, às 15h30; Telúrio, às 17h; Nômade, às 18h30; Panorama, às 20h; Road Dogs, às 21h30; e Galileo, com tributo ao Queen, às 23h.

Domingo (1º): DJ Rodrigo Camacho, às 15h; Hunter Queen, às 17h; LM 70, às 18h30; Normandya, às 20h; A Galera do Vinil, às 21h30; e Dead N’Roses, às 23h.

Todas as apresentações acontecem no Cais de Santa Luzia, com entrada gratuita.