Onde houve o confronto Divulgação/Reprodução Rede Social
Segundo o comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, coronel Belitardo, os agentes encontraram uma cena de violência. Dois corpos estavam na escadaria e o terceiro foi localizado no interior de uma casa abandonada, todos com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.
Vítimas seriam trabalhadores
Conforme os levantamentos iniciais da Polícia Militar, os quatro homens estariam em um bar da comunidade, consumindo bebidas, antes de subirem para a parte alta do morro. A suspeita é de que tenham sido confundidos com integrantes de um grupo criminoso rival.
PM anuncia reforço no policiamento
O coronel da PM, Belitardo, também mencionou relatos recentes de tentativas de invasão à comunidade por integrantes de um grupo rival. A movimentação teria se intensificado após a morte de uma liderança criminosa em confronto com policiais, recentemente.
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