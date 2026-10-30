Onde houve o confronto - Divulgação/Reprodução Rede Social

Onde houve o confronto Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 30/10/2026 17:09 | Atualizado 30/10/2026 17:19

Uma madrugada de violência e medo marcou a comunidade da Sapinhatuba I, em Angra dos Reis, nesta sexta-feira (30). Um ataque deixou três homens mortos e um quarto baleado. Os disparos foram ouvidos em diferentes pontos da cidade, inclusive na Praia do Anil, no Centro, além dos bairros Balneário e Parque das Palmeiras. Moradores gravaram os tiros que ganharam as redes sociais. A PM foi acionada e ninguém foi preso.

A Polícia Militar informou que foi acionada inicialmente após receber informações sobre uma possível invasão de criminosos na localidade. A hipótese, no entanto, foi descartada pelos policiais que estiveram na região.

Segundo o comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, coronel Belitardo, os agentes encontraram uma cena de violência. Dois corpos estavam na escadaria e o terceiro foi localizado no interior de uma casa abandonada, todos com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A quarta vítima conseguiu sobreviver, mesmo ferida. De acordo com as informações apuradas pela PM, o homem caminhou até a parte baixa da comunidade, onde recebeu socorro e foi encaminhado ao hospital. O Hospital Municipal da Japuíba confirmou à reportagem de O Dia a entrada de um paciente ferido por arma de fogo, mas não divulgou outras informações sobre seu estado de saúde.

Vítimas seriam trabalhadores



Conforme os levantamentos iniciais da Polícia Militar, os quatro homens estariam em um bar da comunidade, consumindo bebidas, antes de subirem para a parte alta do morro. A suspeita é de que tenham sido confundidos com integrantes de um grupo criminoso rival.

As informações levantadas apontam que as vítimas trabalhavam em uma obra no Centro de Angra dos Reis. Um dos mortos seria morador da própria Sapinhatuba I, enquanto o sobrevivente seria de outro município. O imóvel onde os homens estavam é conhecido, segundo a PM, por ser utilizado para consumo e comercialização de drogas.

O comandante não descartou a possibilidade de o episódio estar relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam na região.

PM anuncia reforço no policiamento



O coronel da PM, Belitardo, também mencionou relatos recentes de tentativas de invasão à comunidade por integrantes de um grupo rival. A movimentação teria se intensificado após a morte de uma liderança criminosa em confronto com policiais, recentemente.

Diante do cenário, a corporação solicitou apoio ao governo estadual. Segundo o comandante, aproximadamente 25 policiais devem chegar à Angra para reforçar as ações de combate ao crime. A perícia técnica esteve na comunidade para recolher vestígios que possam contribuir com a identificação dos responsáveis. Após os procedimentos, os corpos foram removidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação. Até o momento, não havia informações sobre suspeitos presos.