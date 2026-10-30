Pesquisadores da UFF encontram destroços do Brigue Camargo na baía de AngraDivulgação/Reprodução UFF
Liberdade sob tutela
Comandante condenado nos Estados Unidos
Gordon conseguiu escapar e continuou atuando no tráfico. Em 1860, foi capturado no rio Congo, comandando o navio Erie, que transportava 897 africanos escravizados. Julgado em Nova York com base no Piracy Act de 1820, recebeu pena de morte. Em fevereiro de 1862, Abraham Lincoln recusou a comutação da sentença, e o comandante foi enforcado no dia 21. Ele foi o único traficante executado nos Estados Unidos por esse crime.
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