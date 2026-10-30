Pesquisadores da UFF encontram destroços do Brigue Camargo na baía de Angra - Divulgação/Reprodução UFF

Pesquisadores da UFF encontram destroços do Brigue Camargo na baía de AngraDivulgação/Reprodução UFF

Publicado 30/10/2026 17:50

A história de um dos últimos grandes desembarques clandestinos de africanos escravizados no Brasil está ligada à região do Bracuí, em Angra dos Reis. Em dezembro de 1852, o brigue negreiro Camargo , de bandeira norte-americana e comandado por Nathaniel Gordon, chegou à foz do rio Bracuí transportando aproximadamente 500 pessoas trazidas de Moçambique.

Cônsul-geral Ryan Rowlands e esposa Stephanine visitando o quilombo de Santa Rita, no Bracuí Divulgação/Quilombo

O navio, roubado na Califórnia em 1851, foi incendiado após a operação para eliminar vestígios do crime. A estratégia buscava dificultar as investigações em um período marcado pela repressão ao tráfico transatlântico, intensificada pela Lei Eusébio de Queirós, de 1850, que equiparou a importação ilegal de africanos à pirataria.

O desembarque ocorreu na Fazenda Santa Rita, propriedade do comendador José de Souza Breves. A área funcionava como ponto de recepção e distribuição dos cativos para propriedades rurais do Vale do Paraíba, onde seriam submetidos ao trabalho forçado.

Em janeiro de 1853, forças policiais e a Marinha intensificaram o patrulhamento na localidade. Quatro marinheiros foram presos e confirmaram a chegada da embarcação. Registros da Casa de Correção do Rio de Janeiro mencionam 73 africanos apreendidos, enquanto outro levantamento da investigação contabilizou 38 pessoas recuperadas. A diferença entre os números permanece registrada nos documentos históricos, que utilizavam expressões próprias de uma época em que seres humanos eram tratados como mercadoria.

Liberdade sob tutela

Depois da prisão, parte dos africanos foi encaminhada ao regime de trabalho compulsório destinado aos chamados africanos livres. Embora a legislação de 1831 determinasse a liberdade dos desembarcados ilegalmente, o Estado os submetia à tutela por 14 anos, direcionando-os a serviços públicos. Essa condição precária terminou somente com a emancipação geral, em 1864.

As investigações também alcançaram proprietários rurais. Em fevereiro de 1853, Manoel de Aguiar Vallim, da Fazenda Resgate, foi indiciado em Bananal, enquanto Breves foi pronunciado em Angra por cumplicidade no contrabando. Ambos acabaram absolvidos pelos tribunais locais.

Comandante condenado nos Estados Unidos



Gordon conseguiu escapar e continuou atuando no tráfico. Em 1860, foi capturado no rio Congo, comandando o navio Erie, que transportava 897 africanos escravizados. Julgado em Nova York com base no Piracy Act de 1820, recebeu pena de morte. Em fevereiro de 1862, Abraham Lincoln recusou a comutação da sentença, e o comandante foi enforcado no dia 21. Ele foi o único traficante executado nos Estados Unidos por esse crime.

Memória quilombola orienta buscas

Mais de 170 anos depois, a memória da comunidade quilombola de Santa Rita do Bracuí tornou-se fundamental para localizar possíveis vestígios da embarcação. As pesquisas começaram em 2022, orientadas pelo depoimento de Manoel Morais, gravado em 2006.

Em dezembro de 2023, o projeto registrou dois sítios arqueológicos no estuário junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Um dos pontos foi indicado pela tradição oral e por pescadores que conheciam a área havia décadas. O segundo foi identificado por meio de levantamentos com sonar.

A confirmação de que os locais correspondem aos vestígios do Camargo ainda depende de análises técnicas. Caso comprovada, a descoberta poderá ampliar o conhecimento sobre o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas e preservar uma parte fundamental da história da escravidão na Costa Verde.