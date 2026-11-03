Nos dias 8 e 15 de novembro todas as linhas estarão com a tarifa zeroDivulgação/PMAR

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Jaciara Santos
Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão transporte público gratuito em Angra dos Reis nos dois dias de aplicação das provas, marcados para 8 e 15 de novembro. A gratuidade será válida das 9h às 21h e abrangerá todos os usuários do sistema municipal de transporte coletivo, não apenas os estudantes inscritos no exame.
A medida foi oficializada pelo Decreto nº 14.913, assinado pelo prefeito Cláudio Ferreti na quinta-feira (29). A iniciativa faz parte do Programa Tarifa Zero e busca facilitar o deslocamento dos participantes até os locais de prova, reduzindo os gastos com transporte e evitando que dificuldades financeiras ou de mobilidade prejudiquem a participação no processo seletivo.
Com a decisão, os passageiros poderão utilizar os ônibus municipais sem pagar passagem durante o período estabelecido. A medida também beneficia familiares e demais moradores que precisarem se deslocar pela cidade nas datas previstas.

Acesso à educação

Ao comentar a iniciativa, o prefeito Cláudio Ferreti ressaltou a importância de oferecer condições para que os jovens tenham acesso às oportunidades educacionais. Ele também relacionou a decisão à própria experiência como estudante, lembrando os desafios enfrentados durante sua formação.
-Estudei à noite para virar engenheiro. Sei o quanto pesa um dia de prova na vida de um jovem, e sei também que ninguém pode perder essa chance por falta de condução-  afirmou.
A expectativa é que a gratuidade contribua para tornar o deslocamento mais tranquilo, especialmente para os candidatos que farão o exame em unidades escolares distantes de suas residências. O benefício também poderá representar economia para quem precisa utilizar o transporte coletivo nos dois domingos.

Gratuidade para todos os passageiros

De acordo com o decreto, a isenção será aplicada durante o horário regular de funcionamento do transporte público municipal, entre 9h e 21h, nos dias 8 e 15 de novembro. Não haverá restrição de acesso por categoria de passageiro ou modalidade de utilização do serviço.
A iniciativa integra a política municipal de ampliação do acesso ao transporte coletivo e reforça o uso da Tarifa Zero como instrumento de mobilidade urbana. Além de atender à demanda relacionada ao Enem, a medida permite que a população circule gratuitamente durante os horários estabelecidos.
Com a gratuidade nos dois domingos, a administração municipal pretende contribuir para que o transporte não seja um impedimento à participação dos estudantes em uma das principais avaliações educacionais do país, utilizada como porta de entrada para universidades públicas e privadas e programas de acesso ao ensino superior.
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