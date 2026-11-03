Nos dias 8 e 15 de novembro todas as linhas estarão com a tarifa zero - Divulgação/PMAR

Nos dias 8 e 15 de novembro todas as linhas estarão com a tarifa zeroDivulgação/PMAR

Publicado 03/11/2026 18:27 | Atualizado 03/11/2026 18:28

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão transporte público gratuito em Angra dos Reis nos dois dias de aplicação das provas, marcados para 8 e 15 de novembro. A gratuidade será válida das 9h às 21h e abrangerá todos os usuários do sistema municipal de transporte coletivo, não apenas os estudantes inscritos no exame.

A medida foi oficializada pelo Decreto nº 14.913, assinado pelo prefeito Cláudio Ferreti na quinta-feira (29). A iniciativa faz parte do Programa Tarifa Zero e busca facilitar o deslocamento dos participantes até os locais de prova, reduzindo os gastos com transporte e evitando que dificuldades financeiras ou de mobilidade prejudiquem a participação no processo seletivo.

Com a decisão, os passageiros poderão utilizar os ônibus municipais sem pagar passagem durante o período estabelecido. A medida também beneficia familiares e demais moradores que precisarem se deslocar pela cidade nas datas previstas.

Acesso à educação

Ao comentar a iniciativa, o prefeito Cláudio Ferreti ressaltou a importância de oferecer condições para que os jovens tenham acesso às oportunidades educacionais. Ele também relacionou a decisão à própria experiência como estudante, lembrando os desafios enfrentados durante sua formação.

-Estudei à noite para virar engenheiro. Sei o quanto pesa um dia de prova na vida de um jovem, e sei também que ninguém pode perder essa chance por falta de condução- afirmou.

A expectativa é que a gratuidade contribua para tornar o deslocamento mais tranquilo, especialmente para os candidatos que farão o exame em unidades escolares distantes de suas residências. O benefício também poderá representar economia para quem precisa utilizar o transporte coletivo nos dois domingos.

Gratuidade para todos os passageiros

De acordo com o decreto, a isenção será aplicada durante o horário regular de funcionamento do transporte público municipal, entre 9h e 21h, nos dias 8 e 15 de novembro. Não haverá restrição de acesso por categoria de passageiro ou modalidade de utilização do serviço.

A iniciativa integra a política municipal de ampliação do acesso ao transporte coletivo e reforça o uso da Tarifa Zero como instrumento de mobilidade urbana. Além de atender à demanda relacionada ao Enem, a medida permite que a população circule gratuitamente durante os horários estabelecidos.

Com a gratuidade nos dois domingos, a administração municipal pretende contribuir para que o transporte não seja um impedimento à participação dos estudantes em uma das principais avaliações educacionais do país, utilizada como porta de entrada para universidades públicas e privadas e programas de acesso ao ensino superior.