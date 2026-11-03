Nos dias 8 e 15 de novembro todas as linhas estarão com a tarifa zeroDivulgação/PMAR
Acesso à educação
Gratuidade para todos os passageiros
Angra terá Tarifa Zero nos dois domingos de aplicação do Enem
Decreto garante gratuidade nos ônibus municipais nos dias 8 e 15 de novembro, das 9h às 21h, para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova
Naufrágio de navio negreiro revela marcas da escravidão em Angra
Brigue Camargo desembarcou cerca de 500 africanos em 1852, no Bracuí; buscas iniciadas em 2022 identificaram dois possíveis sítios arqueológicos no estuário
Ataque na Sapinhatuba I deixa três mortos e um homem baleado
Vítimas teriam sido confundidas com criminosos ao subirem o morro. PM investiga possível relação com disputa entre facções e anuncia reforço no policiamento
Angra Rock reúne 15 bandas e agita o feriadão no Cais de Santa Luzia
Evento gratuito começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), com artistas locais e regionais, tributo ao Queen, DJs e praça de alimentação
TRE-RJ mantém mandatos de Ferreti e Rubinho na Prefeitura de Angra
Por maioria de votos, Corte reformou decisão de primeira instância que cassava a chapa por abuso de poder político nas eleições de 2024 e afastou a inelegibilidade
Foragido por roubo é preso durante operação policial " Olhos de Águia"
Homem de 34 anos foi localizado no Perequê após trabalho de inteligência da Polícia Civil; ele tem pena restante superior a 16 anos de reclusão
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