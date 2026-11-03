Gleiton Azevedo, 12 anos, revelação do futebol - Divulgação

Gleiton Azevedo, 12 anos, revelação do futebol Divulgação

Publicado 03/11/2026 18:50 | Atualizado 03/11/2026 18:51

O garoto Gleiton Azevedo Silva de Souza, de 12 anos, 1,50 cm de altura, mais conhecido como Gleitinho, vem brilhando nos campos de futebol de Angra dos Reis. Ele é fruto de escolinhas na cidade que vivem buscando, sempre com muito sacrifício, dar oportunidade e garimpar talentos . Aos 6 anos de idade, Gleitinho iniciou sua trajetória no gramado do campo da Vila Residencial de Mambucaba, no Lobinhos da Vila, sob o comando dos professor Thiago Freitas. O pequeno jogador está sendo acompanhado pelos olheiros Rubro-negro e tem despertado a atenção do clube carioca.

De lá para cá, suas habilidades com a bola nos pés, visão de jogo, aprimoramento nos chutes, inteligência nos passes e o espírito coletivo, têm sido cada vez mais notados dentro de campo. A iniciação precoce no futebol, quando é aliada à luta e à disciplina cria um perfil de jogador, que de promessa, pode virar uma realidade no futuro. Gleitinho tem perfil e características de atleta que atua nas posições do meio para frente.

Ele desenvolve seu futebol como meia-atacante, o camisa 10, pela técnica que tem, e também de centroavante, o 9, aquele que é “matador” dentro da área. E há situações de jogo em que ele atua pelas pontas.

E seu aperfeiçoamento vem sendo constatado no dia a dia no time de base do Angra Esporte Clube, em treinamentos e jogos que vem participando. Gleitinho ressalta como tem sido importante as orientações dadas pelos treinadores Douglas Almeida, Nathan Martins e o coordenador José Belo, o Dé. Mas não esquece de outros professores que fazem parte de sua evolução no futebol, como Carlos Santos (Real Frade), Marcus Vinícius, quando fui atleta do Resende, Anderson Silva (do A11) e Fábio Souza, que é o seu personal.

De Angra para o mundo

Angrense, ele é filho de Gláucia e Gleidson, mora na Vila Residencial de Mambucaba, e está cursando o 7º ano do ensino fundamental, no Centro de Ensino Integrado (CEI). Seu pai trabalha na Eletronuclear e sua mãe é professora, e não escondem o orgulho que sentem da trajetória do filho, são seus maiores incentivadores, mas sabem da luta para manter acesa a chama de ver Gleitinho brilhando um dia como um craque do futebol.

Paixão pelo Flamengo

Torcedor fanático do Flamengo, Gleitinho é fã do atacante Pedro e faz projeções de vir a substituir o craque do seu time do coração no futuro. Mas tem outras referências que fazem ele sonhar a cada dia em seu um grande jogador, tendo como exemplos o brasileiro Neymar, o uruguaio Arrascaeta e o inglês Harry Kane, que acabou de ganhar a Bola de Ouro como craque eleito do futebol mundial.

Os pais afirmam: “é um sentimento de muita admiração e felicidade. Ver nosso filho fazendo o que ama, se dedicando e sonhando em se tornar um jogador de futebol profissional é algo muito especial. Como pais, queremos estar ao lado dele, apoiando, incentivando e dando forças para que ele continue lutando pelos seus objetivos. Sei que o caminho não é fácil, mas acredito que, com dedicação, disciplina, humildade e fé, ele poderá chegar longe”. A mãe Gláucia, resolveu parar de trabalhar para poder se dedicar mais ao filho, estando assim, mas presente, e acompanhá-lo nesse sonho.

Ele vem se desenvolvendo muito bem, vem disputando torneios e campeonatos e já representou muito bem os seus times, conquistando troféus, sendo artilheiro, e recentemente, em uma das peneiras do Flamengo realizadas na cidade, acompanhadas por olheiros do rubro-negro carioca, ele despertou a atenção e está sendo monitorado e observado atentamente. Vamos seguir acompanhando a evolução do Gleitinho nos campos, torcendo pelo seu sucesso, tendo a certeza que ele é uma estrela em ascensão, um precoce talento com brilho de craque.