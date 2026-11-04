"Raio" destaque de pódio em provas de corrida dentro e fora da cidade - Divulgação/Evento

"Raio" destaque de pódio em provas de corrida dentro e fora da cidadeDivulgação/Evento

Publicado 04/11/2026 10:12 | Atualizado 04/11/2026 10:13

A Praia do Anil foi palco de mais uma grande competição esportiva nesse final de semana (1º), com a realização da Angra dos Reis Run. O evento reuniu centenas de atletas de Angra dos Reis e de outros municípios da região, em percursos de 5 e 21 quilômetros, modalidade conhecida como meia maratona. Os destaques foram José Ferreira, conhecido como Atleta Raio, e Katharina Kirsch, campeões na classificação geral dos 21 km. Katharina Kirsch melhor tempo no geral do feminino Divulgação/Evento A largada e a chegada aconteceram na Praia do Anil, onde os participantes disputaram as provas durante a manhã. No masculino da meia maratona, Atleta Raio garantiu o primeiro lugar ao completar o trajeto em 1h15min44seg. Alessandro Inácio ficou na segunda colocação, com 1h18min21seg, seguido por Francisco Lindenilson, que registrou 1h26min51seg. Já no feminino o destaque da corrida foi para Katharina Kirsch, nova revelação na prova. Na avaliação dos comerciantes e organizadores do evento, a modalidade que vem ganhando espaço na Costa Verde e reúne centenas de corredores, vem reforçando o crescimento das corridas de rua, e movimentando o esporte e o turismo nas cidades da região. fotogaleria

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