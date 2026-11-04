"Raio" destaque de pódio em provas de corrida dentro e fora da cidadeDivulgação/Evento
Atleta Raio e Katharina Kirsch vencem a Angra dos Reis Run
No feminino teve nova revelação. A modalidade, corrida de rua, tem movimentado o esporte e turismo na cidade
Gleitinho, joia de Angra, começa a despertar olhares no futebol
Aos 12 anos, promessa de Mambucaba se destaca nas categorias de base, acumula conquistas e já desperta o interesse de observadores do Flamengo
Angra terá Tarifa Zero nos dois domingos de aplicação do Enem
Decreto garante gratuidade nos ônibus municipais nos dias 8 e 15 de novembro, das 9h às 21h, para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova
Naufrágio de navio negreiro revela marcas da escravidão em Angra
Brigue Camargo desembarcou cerca de 500 africanos em 1852, no Bracuí; buscas iniciadas em 2022 identificaram dois possíveis sítios arqueológicos no estuário
Ataque na Sapinhatuba I deixa três mortos e um homem baleado
Vítimas teriam sido confundidas com criminosos ao subirem o morro. PM investiga possível relação com disputa entre facções e anuncia reforço no policiamento
Angra Rock reúne 15 bandas e agita o feriadão no Cais de Santa Luzia
Evento gratuito começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), com artistas locais e regionais, tributo ao Queen, DJs e praça de alimentação
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