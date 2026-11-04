Moradias à beira da Rio-Santos, na Costa Verde(E) e equipe social da CCR orientando sobre a desocupação dessas casas (D) - Divulgação/Reprodução RioSP-Motiva

Moradias à beira da Rio-Santos, na Costa Verde(E) e equipe social da CCR orientando sobre a desocupação dessas casas (D)Divulgação/Reprodução RioSP-Motiva

Publicado 04/11/2026 10:57

A concessionária RioSP, empresa do grupo Motiva, está promovendo plantões sociais presenciais em Angra dos Reis e Mangaratiba para prestar esclarecimentos sobre o processo de desocupação da faixa de domínio da BR-101, trecho da Rodovia Rio-Santos contemplado pelo projeto de duplicação. Os atendimentos serão realizados ao longo de novembro, em três bases operacionais da empresa, sempre das 9h às 11h.

A iniciativa é conduzida pela consultoria social Synergia e tem como finalidade ampliar o diálogo com as comunidades atingidas, oferecendo orientações sobre os procedimentos, critérios técnicos e etapas previstas no Plano de Desocupação.

Audiências públicas motivaram a iniciativa

A criação dos plantões ocorreu após as audiências públicas promovidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Durante os encontros, moradores e ocupantes de áreas localizadas na faixa de domínio apresentaram questionamentos sobre como será conduzida a retirada das estruturas e quais regras serão aplicadas ao longo do processo.

Diante das manifestações, a concessionária organizou uma agenda de atendimentos presenciais para aproximar os profissionais responsáveis pelo trabalho da população envolvida. Nos locais, técnicos da Synergia estarão disponíveis para conversar individualmente com os ocupantes, esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o planejamento das ações.

Confira o calendário de atendimento

Em Angra dos Reis, os encontros acontecerão na Base SAU Angra dos Reis I, localizada em Monsuaba, no km 471 da rodovia. As datas programadas são 6, 13 e 19 de novembro.

Em Mangaratiba, haverá atendimento em duas unidades. Na Base SAU Mangaratiba I, situada no km 417, os plantões estão marcados para os dias 4, 10 e 17 de novembro. Já na Base SAU Mangaratiba II, no km 451, a programação contempla os dias 9 e 16 do mesmo mês. Todos os encontros serão realizados das 9h às 11h.



Atendimento é gratuito e direcionado



Segundo a RioSP, os plantões integram as estratégias de comunicação e relacionamento com as comunidades impactadas pelas intervenções previstas na rodovia. A proposta é garantir transparência, facilitar o acesso às informações e oferecer acompanhamento individualizado durante o andamento do Plano de Desocupação.

A concessionária ressalta que os atendimentos são gratuitos, mas destinados exclusivamente às pessoas que ocupam áreas identificadas no plano em execução. Portanto, a iniciativa não contempla o público em geral, mas os ocupantes diretamente envolvidos no processo de desocupação da faixa de domínio.