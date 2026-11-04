Prefeito Ferreti (E) e o novo secretário de Turismo Essiomar Gomes (D), alinhando os detalhes para assumir o novo cargoDivulgação/PMAR
Desafio em um setor estratégico
Essiomar Gomes é convidado para assumir a presidência da TurisAngra
Atual secretário de Desenvolvimento Econômico deve trocar de pasta para comandar as políticas de turismo; prefeito aposta em sua experiência para fortalecer o setor
RioSP-Motiva orienta sobre desocupação da Rio-Santos em Angra e Mangaratiba
Atendimentos presenciais começam hoje para esclarecer dúvidas de moradores, ocupantes de áreas incluídas no projeto de duplicação da rodovia
Atleta Raio e Katharina Kirsch vencem a Angra dos Reis Run
No feminino teve nova revelação. A modalidade, corrida de rua, tem movimentado o esporte e turismo na cidade
Gleitinho, joia de Angra, começa a despertar olhares no futebol
Aos 12 anos, promessa de Mambucaba se destaca nas categorias de base, acumula conquistas e já desperta o interesse de observadores do Flamengo
Angra terá Tarifa Zero nos dois domingos de aplicação do Enem
Decreto garante gratuidade nos ônibus municipais nos dias 8 e 15 de novembro, das 9h às 21h, para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova
Naufrágio de navio negreiro revela marcas da escravidão em Angra
Brigue Camargo desembarcou cerca de 500 africanos em 1852, no Bracuí; buscas iniciadas em 2022 identificaram dois possíveis sítios arqueológicos no estuário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.