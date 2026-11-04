Prefeito Ferreti (E) e o novo secretário de Turismo Essiomar Gomes (D), alinhando os detalhes para assumir o novo cargo - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti (E) e o novo secretário de Turismo Essiomar Gomes (D), alinhando os detalhes para assumir o novo cargoDivulgação/PMAR

Publicado 04/11/2026 16:57

O prefeito de Angra dos Reis anunciou uma mudança no primeiro escalão do governo municipal. Essiomar Gomes foi convidado para assumir a presidência da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), órgão responsável pela coordenação e execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento turístico da cidade. Atualmente, ele ocupa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e deverá deixar o cargo para assumir a nova função.

Ao apresentar a mudança, o chefe do Executivo destacou as qualidades políticas e administrativas do atual secretário. Segundo ele, a experiência de Essiomar poderá contribuir para ampliar os resultados das iniciativas municipais em um dos setores considerados estratégicos para a economia local.

-Sei da capacidade política, da capacidade operacional e sei que, com ele, nós vamos avançar mais na política de turismo da nossa cidade - afirmou o prefeito ao comentar o convite.

Essiomar agradeceu a confiança depositada em seu trabalho e reconheceu a responsabilidade de assumir uma instituição que desempenha papel importante na estrutura econômica de Angra dos Reis. Para ele, o município reúne condições favoráveis para ampliar suas atividades turísticas e gerar novas oportunidades.

-É uma secretaria que realmente tem um potencial imenso. Espero que a gente possa trabalhar mais ainda em benefício da nossa cidade e do governo - declarou.

Desafio em um setor estratégico

A possível mudança de comando ocorre em uma área de grande relevância para Angra dos Reis, conhecida nacionalmente por suas praias, ilhas, belezas naturais e atrativos históricos. O turismo movimenta diferentes segmentos da economia, entre eles hotelaria, gastronomia, transporte marítimo, comércio e prestação de serviços.

Nesse cenário, a presidência da TurisAngra terá como um dos principais desafios fortalecer as ações de promoção do destino, ampliar a estrutura de atendimento aos visitantes e estimular iniciativas capazes de movimentar a atividade durante todo o ano.

A expectativa do governo municipal é aproveitar a experiência política e operacional acumulada por Essiomar na administração pública para dar novo impulso às estratégias do setor. A alteração também representa uma reorganização na equipe de governo, com a transferência de um integrante do primeiro escalão para uma das instituições consideradas fundamentais na divulgação de Angra dos Reis como destino turístico.

O convite sinaliza a intenção da administração municipal de intensificar os investimentos e as ações voltadas ao turismo, atividade que possui participação expressiva na geração de emprego, renda e oportunidades para a população angrense.