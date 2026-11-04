Buracos e pedras interrompem o trânsito na RJ 155, na Serra D'Água - Divulgação/Reprodução Rede Social

Buracos e pedras interrompem o trânsito na RJ 155, na Serra D'ÁguaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 04/11/2026 17:51 | Atualizado 04/11/2026 17:52

Uma caminhão baú que transportava peixes teve parte da carga derramada sobre a pista da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis, nessa terça-feira (3). O acidente provocou a interdição parcial da rodovia na altura do km 462, em Portogalo, sentido capital e mobilizou equipes para a remoção dos produtos e a limpeza da via. Outro registro foi na RJ 155, que liga Angra à Barra Mansa, pedras caíram do caminhão na altura da Serra D'água, impedindo que motoristas continuassem o percurso.

Carga de peixe cai do caminhão baú na altura de Portogalo e interrompe o trânsito, sentido Rio de Janeiro Divulgação/Divulgação Rede Social

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na primeira ocorrência envolvendo o pescado, a ocorrência foi registrada por volta de 0h20. Durante o trajeto, o compartimento de carga do veículo sofreu danos na estrutura, fazendo com que parte dos peixes transportados caísse no asfalto.



Apesar do estrago na lataria do baú e do material espalhado pela pista, não houve registro de vítimas. As circunstâncias que provocaram o incidente ainda não foram esclarecidas até a publicação desta reportagem.

Interdição parcial



Nas primeiras horas da manhã, motoristas que passavam pelo trecho precisaram redobrar a atenção devido à restrição no tráfego. A faixa adicional da rodovia permaneceu bloqueada para permitir que os trabalhos de recolhimento da carga e higienização do pavimento fossem realizados com segurança.

Segundo a PRF, somente esse trecho adicional continuava interditado, após às 8h da manhã. As demais faixas estavam liberadas para a circulação de veículos.



A ocorrência exigiu cuidados especiais das equipes responsáveis pela operação, já que a presença de peixes e resíduos na pista poderia comprometer a aderência dos pneus e aumentar o risco de novos acidentes, principalmente para motociclistas.

A orientação aos condutores que trafegavam pela região era respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e manter distância segura dos demais veículos durante a passagem pelo ponto afetado. A BR-101 é uma das principais ligações rodoviárias da Costa Verde e registra intenso movimento de veículos de passeio e transporte de cargas. O trecho de Angra dos Reis exige atenção dos motoristas, especialmente durante operações que envolvem bloqueios temporários.

RJ 155 tem fluxo de veículos interrompido

O outro acidente envolvendo cargas foi na RJ 155, altura de Serra DÁgua, em Angra dos Reis , que liga Angra à Barra Mansa. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra motoristas que tiveram que parar para retirando as pedras da pista, antes de continuar viagem, para não danificar os carros.

Até o encerramento das primeiras informações sobre o caso, não havia detalhes sobre o que provocou a avaria no compartimento dos dois caminhões. A RJ 155 e a faixa na Rio-Santos, estão liberadas.