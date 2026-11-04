Buracos e pedras interrompem o trânsito na RJ 155, na Serra D'ÁguaDivulgação/Reprodução Rede Social
Apesar do estrago na lataria do baú e do material espalhado pela pista, não houve registro de vítimas. As circunstâncias que provocaram o incidente ainda não foram esclarecidas até a publicação desta reportagem.
Interdição parcial
Nas primeiras horas da manhã, motoristas que passavam pelo trecho precisaram redobrar a atenção devido à restrição no tráfego. A faixa adicional da rodovia permaneceu bloqueada para permitir que os trabalhos de recolhimento da carga e higienização do pavimento fossem realizados com segurança.
Segundo a PRF, somente esse trecho adicional continuava interditado, após às 8h da manhã. As demais faixas estavam liberadas para a circulação de veículos.
A ocorrência exigiu cuidados especiais das equipes responsáveis pela operação, já que a presença de peixes e resíduos na pista poderia comprometer a aderência dos pneus e aumentar o risco de novos acidentes, principalmente para motociclistas.
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