Apreensão na Sapinhatuba II, com dois homens presosDivulgação/Polícia Civil
Durante o trabalho policial, os agentes identificaram dois homens que, ao perceberem a aproximação das equipes, tentaram escapar. A dupla foi perseguida e alcançada na Estrada do Marinas, onde os policiais realizaram a abordagem. Um dos suspeitos, segundo a polícia, as investigações apontam como envolvido na morte de três homens na Sapinhatiba I, recentemente.
Na revista, foram encontrados uma pistola, carregadores, rádios transmissores e uma quantidade de entorpecentes. Todo o material foi recolhido e encaminhado à 166 ª DP.
A operação teve como objetivo verificar as informações relacionadas à disputa entre grupos criminosos e atuar na repressão às atividades ilícitas na região. A integração entre as equipes das duas corporações permitiu a realização de diligências conjuntas e a localização dos suspeitos durante a tentativa de fuga.
Após a abordagem, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, da cidade, juntamente com os objetos e as substâncias apreendidas. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada para registro e avaliação da autoridade responsável.
Apreensão
A apreensão de armamento e equipamentos de comunicação também passou a integrar o material apresentado à Polícia Civil, que ficará responsável pela condução das medidas investigativas e pelos procedimentos relacionados ao caso.
A atuação policial na Sapinhatuba II ocorreu em meio a informações sobre o conflito entre organizações criminosas rivais pelo controle de áreas do município. Esse tipo de disputa pode representar riscos à segurança dos moradores, especialmente em localidades onde há registros de atuação de grupos envolvidos com o tráfico de drogas.
O caso permanece sob a investigação da 166ª DP para localizar os autores e mandantes que mataram os três homens e feriram a quarta vítima. O sobrevivente continua internado no hospital da cidade.
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