Museu de Arte Sacra - Divulgação/PMAR

Museu de Arte Sacra Divulgação/PMAR

Publicado 04/11/2026 20:14 | Atualizado 04/11/2026 20:24

Localizado no Largo da Lapa, no Centro de Angra dos Reis, o Museu de Arte Sacra é um dos mais importantes espaços de preservação do patrimônio religioso do Estado do Rio de Janeiro. Instalado na Igreja de Nossa Senhora da Lapa e Boa Morte, o equipamento cultural guarda aproximadamente duas mil peças que retratam a história da fé católica e das manifestações religiosas na região, entre os séculos XVII e o início do século XX.

Imagens do século XVII ao XIX Divulgação/PMAR

Criado em 1992, o museu reúne coleções de imagens sacras, prataria e indumentárias utilizadas em celebrações religiosas. O acervo é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e reúne objetos provenientes de antigas irmandades, como as do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do Rosário, São Miguel e Almas e Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade.

Também fazem parte da coleção peças originárias de templos religiosos da Ilha Grande e dos bairros Mambucaba, Ariró, Bracuí, Ribeira e Jacuecanga. Há ainda imagens produzidas para o culto doméstico, que revelam características da religiosidade popular desenvolvida no território angrense.



Espaço de fé e preservação histórica



Além de proteger esse importante patrimônio, a instituição promove, anualmente, exposições temáticas com o objetivo de apresentar diferentes partes da coleção ao público. O trabalho é realizado sob fiscalização do Iphan, enquanto a manutenção do espaço fica sob responsabilidade do município.

São duas mil peças com valores incalculáveis para os fiéis Divulgação/PMAR

O prédio que abriga o equipamento foi construído em 1752, por iniciativa de Baltazar Mendes de Araújo, como cumprimento de uma promessa dedicada a Nossa Senhora da Lapa. A edificação foi tombada em 1954 pelo antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), com inscrição no Livro de Belas Artes.

Sua arquitetura conserva características do período colonial, com nave, capela-mor, sacristia e sineira lateral. Um dos elementos de maior destaque é a pintura original do altar-mor, que integra os detalhes históricos preservados no interior do templo.

Devoção atravessa gerações



A história religiosa do local também está ligada à devoção a Nossa Senhora da Boa Morte, incorporada no século XIX, quando a irmandade que anteriormente mantinha suas atividades no Convento do Carmo passou a celebrar no templo.

Embora a data dedicada a Nossa Senhora da Boa Morte seja 15 de agosto, em Angra os festejos das duas santas acontecem tradicionalmente no dia 14, em homenagem a Nossa Senhora da Lapa. Durante o mês, a comunidade católica participa de missas, procissões e outras manifestações religiosas relacionadas à Assunção de Maria.

A utilização do espaço para as celebrações segue acordo entre a Prefeitura e a Mitra Diocesana de Itaguaí, que cedeu o imóvel para abrigar a coleção. Dessa forma, o museu mantém sua dupla vocação: preservar a memória artística e histórica e continuar sendo um lugar de expressão da fé.

O Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis, está localizado no Largo da Lapa, Rua Dr. Bastos, s/nº, Centro e aberto à visitação de terça-feira a domingo, das 10h às 12h e das 13h30 às 17h. Maiores informações pelo

telefone: (24) 3369-7693.