Museu de Arte Sacra Divulgação/PMAR
Espaço de fé e preservação histórica
Além de proteger esse importante patrimônio, a instituição promove, anualmente, exposições temáticas com o objetivo de apresentar diferentes partes da coleção ao público. O trabalho é realizado sob fiscalização do Iphan, enquanto a manutenção do espaço fica sob responsabilidade do município.
Devoção atravessa gerações
A história religiosa do local também está ligada à devoção a Nossa Senhora da Boa Morte, incorporada no século XIX, quando a irmandade que anteriormente mantinha suas atividades no Convento do Carmo passou a celebrar no templo.
telefone: (24) 3369-7693.
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