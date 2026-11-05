Fiscais lacraram oito bicos do posto de combustível da Marina VerolmeDivulgação/Reprodução Governo do EStado
Diante da irregularidade identificada, os responsáveis pela fiscalização determinaram a interrupção imediata das atividades. Como medida administrativa, foram lacrados oito bicos utilizados para o abastecimento de embarcações e veículos, além de quatro tanques destinados ao armazenamento dos produtos.
Fiscalização conjunta
Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado, a ausência de autorização da ANP foi o motivo que levou à interdição da unidade localizada no complexo náutico.
Atividades suspensas
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