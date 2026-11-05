Fiscais lacraram oito bicos do posto de combustível da Marina Verolme - Divulgação/Reprodução Governo do EStado

Fiscais lacraram oito bicos do posto de combustível da Marina VerolmeDivulgação/Reprodução Governo do EStado

Publicado 05/11/2026 12:43

Um posto de combustível instalado dentro da Marina Verolme, em Angra dos Reis, foi interditado nessa quarta-feira (4) durante uma operação de fiscalização realizada por agentes da Operação Foco, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ), em conjunto com técnicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Diante da irregularidade identificada, os responsáveis pela fiscalização determinaram a interrupção imediata das atividades. Como medida administrativa, foram lacrados oito bicos utilizados para o abastecimento de embarcações e veículos, além de quatro tanques destinados ao armazenamento dos produtos. A ação teve como objetivo verificar a regularidade do funcionamento do estabelecimento e o cumprimento das exigências legais para a comercialização e o armazenamento de combustíveis. Durante a inspeção, as equipes constataram que o empreendimento operava sem a devida autorização do órgão regulador federal Diante da irregularidade identificada, os responsáveis pela fiscalização determinaram a interrupção imediata das atividades. Como medida administrativa, foram lacrados oito bicos utilizados para o abastecimento de embarcações e veículos, além de quatro tanques destinados ao armazenamento dos produtos.

Com a aplicação das medidas, o estabelecimento ficou impedido de continuar realizando operações de fornecimento de combustível. A interdição busca evitar a continuidade de uma atividade comercial exercida sem o devido licenciamento junto à agência responsável pela regulamentação do setor.



Fiscalização conjunta

A operação reuniu equipes estaduais e representantes da ANP, órgão federal responsável por regular, contratar e fiscalizar as atividades econômicas relacionadas à indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil.

A atuação integrada permite verificar possíveis irregularidades em estabelecimentos que comercializam derivados de petróleo, além de conferir se as empresas atendem às normas exigidas para o funcionamento.



Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado, a ausência de autorização da ANP foi o motivo que levou à interdição da unidade localizada no complexo náutico.

Atividades suspensas

A lacração dos equipamentos impede que o posto retome o abastecimento enquanto permanecerem as restrições impostas pela fiscalização. Os oito dispositivos e os quatro reservatórios foram isolados durante a ação. A reportagem de O Dia tentou contato com a Marina, sem sucesso.

A Marina Verolme é um dos principais complexos náuticos de Angra dos Reis, município que possui intensa movimentação de embarcações e atividades ligadas ao turismo marítimo. Até o fechamento desta matéria, não foram divulgadas informações sobre eventual aplicação de multa, identificação dos responsáveis pelo estabelecimento ou prazo para regularização da situação.

A retomada do funcionamento dependerá do cumprimento às exigências legais e da autorização dos órgãos competentes.