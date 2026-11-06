Jair Bolsonaro, então deputado federal e Wal do Açaí (D) suposta funcionária fantasma - Divulgação/Reprodução Rede Social

Jair Bolsonaro, então deputado federal e Wal do Açaí (D) suposta funcionária fantasmaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 06/11/2026 18:18

A Justiça Federal-DF rejeitou, nessa quinta-feira (5), a ação de improbidade administrativa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e Walderice Santos da Conceição, conhecida como Wal do Açaí. O processo investigava uma suposta contratação irregular da mulher como funcionária fantasma no gabinete do então deputado federal, na Câmara dos Deputados.

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A sentença foi proferida pelo juiz Rodrigo de Godoy Mendes, da 6ª Vara Federal Cível do DF. Na avaliação do magistrado, as provas reunidas demonstraram que Walderice exercia atividades de interlocução entre moradores da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, e o gabinete parlamentar.

Um dos pontos considerados foi a manutenção de um pequeno comércio de açaí pela servidora. Para o juiz, a atividade comercial não era incompatível com as atribuições de assessoria parlamentar descentralizada, que poderiam ser desempenhadas fora de Brasília e não exigiam exclusividade integral.

Mendes também destacou que eventuais falhas no preenchimento dos registros de frequência não comprovavam fraude. Segundo ele, a ausência de documentação capaz de demonstrar uma jornada formal de 40 horas semanais poderia indicar desorganização administrativa, mas não seria suficiente para caracterizar uma nomeação fictícia.

MPF apontou prejuízo superior a R$ 280 mil



A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) em março de 2022. Os procuradores sustentaram que, entre fevereiro de 2012 e agosto de 2018, Walderice e seu companheiro, Edenilson Nogueira Garcia, teriam realizado serviços particulares para Bolsonaro, principalmente relacionados à manutenção da residência e aos cuidados com os cachorros do ex-presidente, em Mambucaba.

Na denúncia do MPF, o órgão afirmou que ela recebia salários da Câmara sem cumprir as funções do cargo. Também atribuiu a Bolsonaro conhecimento da suposta irregularidade, alegando que ele validava os registros de frequência para permitir os pagamentos.

O MPF solicitou o ressarcimento de R$ 280.273,44 aos cofres públicos, quantia que corresponderia aos valores pagos durante o período investigado.

Saques em dinheiro não comprovaram irregularidade



Outro argumento apresentado pelos procuradores envolveu a movimentação bancária de Walderice. Conforme a investigação, 83,77% da remuneração recebida foi retirada em espécie, percentual que ultrapassou 95% em determinados anos.

O magistrado, entretanto, considerou que "os saques não demonstravam desvio de dinheiro ou enriquecimento ilícito". Ele também levou em conta as limitações de acesso a serviços bancários presenciais na comunidade onde a servidora morava.

Na sentença, Mendes ressaltou "que não havia comprovação de repasses financeiros a Bolsonaro, apropriação indevida ou divisão irregular dos salários".

Diante da ausência de provas de fraude, desvio de função, enriquecimento ilícito e prejuízo efetivo ao erário, o juiz julgou improcedentes os pedidos do MPF. O Ministério Público Federal ainda poderá recorrer da decisão.