Jair Bolsonaro, então deputado federal e Wal do Açaí (D) suposta funcionária fantasmaDivulgação/Reprodução Rede Social
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MPF apontou prejuízo superior a R$ 280 mil
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) em março de 2022. Os procuradores sustentaram que, entre fevereiro de 2012 e agosto de 2018, Walderice e seu companheiro, Edenilson Nogueira Garcia, teriam realizado serviços particulares para Bolsonaro, principalmente relacionados à manutenção da residência e aos cuidados com os cachorros do ex-presidente, em Mambucaba.
Saques em dinheiro não comprovaram irregularidade
Outro argumento apresentado pelos procuradores envolveu a movimentação bancária de Walderice. Conforme a investigação, 83,77% da remuneração recebida foi retirada em espécie, percentual que ultrapassou 95% em determinados anos.
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