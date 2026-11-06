Grupo de golfinhos filmado na baía da Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social

Grupo de golfinhos filmado na baía da Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 06/11/2026 19:22

Um grupo de golfinhos-pintados-do-Atlântico foi flagrado no mar da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, nesta semana. O encontro chamou a atenção pelas imagens que mostram os animais nadando juntos e interagindo livremente em águas da região. O registro foi feito com um drone pelo projeto “Drone da Ilha”.

No vídeo, é possível observar os mamíferos marinhos próximos uns dos outros, em movimentos coordenados. Em determinado momento, alguns chegam perto de uma embarcação que navegava pelo local, demonstrando um comportamento característico da espécie.

De acordo com o biólogos a presença desses animais na baía da Ilha Grande não é considerada incomum. Apesar de fazer parte da biodiversidade marinha local, o aparecimento de grupos não acontece diariamente.

Aproximação acontece espontaneamente



Segundo o especialista, os golfinhos-pintados-do-Atlântico podem, em algumas ocasiões, aproximar-se espontaneamente de embarcações que estejam passando pela região. Alguns indivíduos chegam a nadar junto à proa dos barcos, comportamento que também aparece nas imagens divulgadas pelo projeto.

O biólogo Rafael Carvalho, ressalta que essa interação parte dos próprios animais, que têm liberdade para se aproximar e também se afastar quando desejarem. Por isso, é importante que os navegantes não tentem provocar ou prolongar o contato.

A orientação é respeitar o espaço dos mamíferos e permitir que sigam seu percurso naturalmente, sem interferências humanas.

Cuidados durante os encontros



Diante da possibilidade de avistar golfinhos na região, biólogos recomendam a segurança dos animais e preservação dos seus hábitos naturais.

Entre as principais orientações está evitar navegar diretamente sobre os grupos, cercá-los com embarcações ou persegui-los para conseguir fotografias e vídeos. Essas atitudes podem provocar estresse, alterar o comportamento dos indivíduos e prejudicar suas atividades cotidianas.

Os cuidados também devem ser adotados por quem estiver na água. Banhistas precisam manter uma distância segura, sem tentar tocar, alimentar ou atrair os animais.

A recomendação inclui ainda não realizar qualquer atividade que possa interferir na rotina dos golfinhos. Mesmo quando a aproximação acontece espontaneamente, o contato deve permanecer sob o controle da espécie.

A baía da Ilha Grande abriga uma rica diversidade de vida marinha, e registros como esse ajudam a chamar a atenção para a importância da conservação ambiental. Respeitar os limites dos animais é fundamental para que encontros semelhantes continuem acontecendo sem colocar em risco a fauna local.