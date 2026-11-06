Grupo de golfinhos filmado na baía da Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social
Aproximação acontece espontaneamente
Segundo o especialista, os golfinhos-pintados-do-Atlântico podem, em algumas ocasiões, aproximar-se espontaneamente de embarcações que estejam passando pela região. Alguns indivíduos chegam a nadar junto à proa dos barcos, comportamento que também aparece nas imagens divulgadas pelo projeto.
Cuidados durante os encontros
Diante da possibilidade de avistar golfinhos na região, biólogos recomendam a segurança dos animais e preservação dos seus hábitos naturais.
Entre as principais orientações está evitar navegar diretamente sobre os grupos, cercá-los com embarcações ou persegui-los para conseguir fotografias e vídeos. Essas atitudes podem provocar estresse, alterar o comportamento dos indivíduos e prejudicar suas atividades cotidianas.
Os cuidados também devem ser adotados por quem estiver na água. Banhistas precisam manter uma distância segura, sem tentar tocar, alimentar ou atrair os animais.
A recomendação inclui ainda não realizar qualquer atividade que possa interferir na rotina dos golfinhos. Mesmo quando a aproximação acontece espontaneamente, o contato deve permanecer sob o controle da espécie.
A baía da Ilha Grande abriga uma rica diversidade de vida marinha, e registros como esse ajudam a chamar a atenção para a importância da conservação ambiental. Respeitar os limites dos animais é fundamental para que encontros semelhantes continuem acontecendo sem colocar em risco a fauna local.
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