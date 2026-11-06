Apresentações das orquestras acontecem em espaços e monumentos abertos ao públicoDivulgação/PMAR
Música clássica em cenário histórico
Com aproximadamente 30 integrantes e regência do maestro Douglas Fonseca, o grupo paratiense se apresentou pela primeira vez fora do município de origem. O repertório passeou por diferentes estilos da música clássica e erudita, proporcionando uma experiência musical em um dos espaços históricos de Angra. O templo passou recentemente por um amplo processo de revitalização realizado pela Prefeitura, permitindo a retomada de atividades culturais no local.
Evento continua com atrações até domingo
O prefeito Cláudio Ferretti afirmou que a proposta nasceu de uma conversa com representantes do Ateneu Angrense de Letras e Artes, diante da necessidade de ampliar as oportunidades culturais no município. A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, ressaltou que foram preparados espaços cobertos e com cadeiras na Praça da Matriz e no Cais de Santa Luzia, garantindo mais comodidade aos espectadores.
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