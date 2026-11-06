Apresentações das orquestras acontecem em espaços e monumentos abertos ao público - Divulgação/PMAR

Apresentações das orquestras acontecem em espaços e monumentos abertos ao públicoDivulgação/PMAR

Publicado 06/11/2026 21:41

Angra dos Reis abriu, nesta semana a primeira edição do Maré de Música – Encontro de Orquestras, com apresentações que emocionaram moradores e visitantes . Nessa quinta-feira (5), o destaque da noite foi o concerto da Orquestra Ouro Preto, que prestou uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga, misturando música erudita e forró pé de serra. A programação gratuita continua até domingo (8), em diferentes espaços da cidade.

A estreia aconteceu no Dia Nacional da Cultura, com uma apresentação da Orquestra de Câmara de Paraty na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, patrimônio histórico do século XVII tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Música clássica em cenário histórico



Com aproximadamente 30 integrantes e regência do maestro Douglas Fonseca, o grupo paratiense se apresentou pela primeira vez fora do município de origem. O repertório passeou por diferentes estilos da música clássica e erudita, proporcionando uma experiência musical em um dos espaços históricos de Angra. O templo passou recentemente por um amplo processo de revitalização realizado pela Prefeitura, permitindo a retomada de atividades culturais no local.

Já no Cais de Santa Luzia, a Orquestra Ouro Preto protagonizou um espetáculo de aproximadamente uma hora. Ao lado de um trio de forró tradicional, os músicos mineiros interpretaram sucessos como Asa Branca e Xote das Meninas. A plateia acompanhou as canções em coro e terminou a apresentação aplaudindo de pé. A professora Aparecida Ribeiro destacou a importância da iniciativa e relembrou sua trajetória musical na cidade, quando integrou como solista o coral do maestro Galloway.



Evento continua com atrações até domingo



O prefeito Cláudio Ferretti afirmou que a proposta nasceu de uma conversa com representantes do Ateneu Angrense de Letras e Artes, diante da necessidade de ampliar as oportunidades culturais no município. A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, ressaltou que foram preparados espaços cobertos e com cadeiras na Praça da Matriz e no Cais de Santa Luzia, garantindo mais comodidade aos espectadores.

A programação desta sexta-feira (6) reuniu Duo Ceccato & Bechemin, na Igreja de Santa Luzia; Orquestra Angra Music, e alunos do projeto Musicalizando, na Praça da Matriz. A Banda do Colégio Naval se apresentou no Cais de Santa Luzia.

No sábado (7), a Orquestra de Cordas de Volta Redonda abre as apresentações às 13h30, na Igreja da Ordem Primeira do Carmo. Depois, às 15h, a Orquestra Angra Music ocupa a Praça da Matriz. O encerramento da noite ficará por conta da Orquestra Sinfônica Brasileira, às 19h, no Cais.

No domingo (8), a Orquestra Filarmônica de Volta Redonda se apresenta às 16h, seguida pela Orquestra Bianchini, às 20h, ambas no Cais de Santa Luzia. Todas as atrações têm entrada gratuita.