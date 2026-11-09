Suspeito sendo conduzido pelos policiais até a delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Suspeito sendo conduzido pelos policiais até a delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 09/11/2026 15:40

Um homem identificado como Mário Sérgio S. Ribeiro, (45), foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um colega, na madrugada desse sábado, (7) no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde. O suspeito foi localizado por policiais enquanto tentava fugir em um Fiat Palio pela rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do bairro Bracuí. A mulher do suspeito, que não teve a identidade revelada, de 42 anos, também foi detida, prestou depoimento e foi liberada.

A ocorrência começou por volta das 2h15, quando a vítima procurou uma unidade de saúde do município para receber atendimento de emergência. Aos profissionais, o homem relatou que havia sido atingido por golpes de faca desferidos por um colega.

Carro do suspeito pela tentativa de homicídio, sendo interceptado pela polícia na rodovia Rio-Santos Divulgação/Polícia Civil

Diante da gravidade do relato, a Polícia Civil foi acionada. Agentes da corporação, com apoio de policiais militares, e agentes da Secretaria e Segurança Pública, iniciaram buscas para localizar o responsável pelo ataque. Informações repassadas por moradores indicavam que o agressor havia seguido em direção à rodovia Rio-Santos.

Câmeras ajudaram a localizar suspeito



O levantamento das imagens do sistema de monitoramento foi fundamental para identificar o trajeto utilizado pelo investigado. Após as agressões, ele deixou o local e tentou escapar em um veículo, conduzido em alta velocidade pela Rio-Santos, sentido Rio.

Com base nas informações reunidas, as equipes conseguiram interceptar o automóvel na altura do Bracuí. O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento sobre o episódio. O objeto usado não foi localizado.

Além das facadas, a vítima também teria sido atingida com um soco no rosto pela esposa do acusado, que, segundo as informações apuradas, participou da confusão e teria sido o estopim da confusão, que surgiu após uma fofoca envolvendo o seu nome.

Versões apresentadas são divergentes



Durante o depoimento, Mário Sérgio afirmou que teria sido provocado verbalmente pelo colega e alegou ter sofrido intolerância religiosa. A vítima, por sua vez, negou essa versão e declarou que o desentendimento teria começado por causa de uma suposta fofoca no ambiente de trabalho.

Após os procedimentos policiais, o homem foi autuado por tentativa de homicídio e permaneceu preso, à disposição da Justiça. A mulher também foi conduzida à delegacia e autuada por contravenção penal de vias de fato, mas acabou liberada.

A vítima recebeu atendimento médico e passa bem. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do desentendimento, a dinâmica das agressões e a participação de cada envolvido no episódio.