Suspeito sendo conduzido pelos policiais até a delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil
Câmeras ajudaram a localizar suspeito
O levantamento das imagens do sistema de monitoramento foi fundamental para identificar o trajeto utilizado pelo investigado. Após as agressões, ele deixou o local e tentou escapar em um veículo, conduzido em alta velocidade pela Rio-Santos, sentido Rio.
Versões apresentadas são divergentes
Durante o depoimento, Mário Sérgio afirmou que teria sido provocado verbalmente pelo colega e alegou ter sofrido intolerância religiosa. A vítima, por sua vez, negou essa versão e declarou que o desentendimento teria começado por causa de uma suposta fofoca no ambiente de trabalho.
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