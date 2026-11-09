Acidente foi hoje no final da manhã, na altura do Bracuí. Uma mulher ficou gravemente ferida - Divulgação/Reprodução Rede Social

Acidente foi hoje no final da manhã, na altura do Bracuí. Uma mulher ficou gravemente feridaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 09/11/2026 16:21

A sequência de acidentes registrados na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, marcou o final de semana e o início desta semana na Costa Verde. Em meio às chuvas que atingem a região desde sexta-feira (6), duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em diferentes ocorrências. Entre os sobreviventes está uma criança de 12 anos.

O caso mais recente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (9), na altura do bairro Bracuí, em Angra dos Reis, no sentido São Paulo. Uma colisão envolvendo uma van, um automóvel de passeio e uma motocicleta deixou três vítimas. Uma delas sofreu ferimentos graves, enquanto as outras duas tiveram lesões leves. A mulher removida pelo Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao HMJ, na Japuíba. A unidade de saúde informou que o estado de saúde da vítima é delicado e estava sendo atendida pela equipe médica de emergência.

Veículo onde estava a jovem do acidente fatal na altura da Praia do Machado Divulgação/Reprodução Rede Social

A dinâmica da batida ainda não havia sido esclarecida. A possibilidade de a pista molhada ter contribuído para o acidente não foi descartada. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para prestar atendimento.

Durante o socorro, as pistas nos sentidos Rio de Janeiro e São Paulo precisaram ser interditadas. No início da tarde, o tráfego já apresentava fluxo sinalizado, sem registro de retenção.

Duas mortes em menos de 48 horas

A sequência de ocorrências começou ainda no sábado (7), quando um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um carro de passeio, também na altura do Bracuí. Com o impacto, a motocicleta foi partida ao meio e o condutor acabou arremessado contra o asfalto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já na madrugada de domingo (8), outra tragédia foi registrada. A jovem Ana Clara, de 22 anos, morreu depois que o veículo em que estava derrapou na pista e caiu em uma vala. A jovem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu à gravidade das lesões.

A morte da jovem provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos publicaram mensagens de despedida, carinho e solidariedade aos familiares da vítima.

Chuva exige atenção redobrada

Nas duas ocorrências fatais, as condições climáticas também eram desfavoráveis, com chuva intensa no trecho rodoviário. A perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários e auxiliar na identificação das circunstâncias das colisões.

Além da PRF e da concessionária, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos Bombeiros participaram dos atendimentos.

A instabilidade permanece na Costa Verde, com registros de precipitações de fracas a fortes e rajadas de vento entre fracas e moderadas. Diante do cenário, a recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura entre os veículos e evitar manobras bruscas.

A atenção deve ser ainda maior durante a noite, quando a combinação de chuva e baixa visibilidade dificulta a identificação de obstáculos e aumenta o risco de acidentes.