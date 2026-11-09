Deslizamento de terra na Monsuaba com morteDivulgação/Arquivo Redação
A Prefeitura de Angra dos Reis realizará no próximo dia 19 de novembro, um Exercício Simulado Integrado para testar a capacidade de resposta das equipes diante de diferentes situações de emergência. A mobilização reunirá representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, com o objetivo de aprimorar a atuação conjunta em ocorrências que possam colocar a população em risco.
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Organizada pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, a atividade acontecerá das 9h às 16h, na sede do órgão, localizada na Avenida Júlio César de Noronha, nº 258, no bairro São Bento. A iniciativa integra as ações da Comissão Municipal de Planejamento, Emergência e Adaptação às Alterações Climáticas de Angra dos Reis.
Durante o treinamento, serão reproduzidos cinco cenários considerados importantes para o planejamento das ações preventivas e de atendimento no município: chuvas intensas, deslizamentos de terra, alagamentos, interdição da Rodovia Rio-Santos (BR-101) e incidente radiológico.
Protocolos e integração das equipes
As simulações permitirão verificar como as instituições atuariam diante de situações que exigem mobilização rápida e decisões coordenadas. Entre os pontos avaliados estão os protocolos operacionais, os canais de comunicação, os procedimentos para tomada de decisão e a organização dos recursos necessários para prestar assistência à população.
O treinamento também deverá contribuir para identificar possíveis falhas nos procedimentos existentes e apontar medidas que possam tornar o atendimento mais eficiente em ocorrências reais.
Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., o exercício representa uma oportunidade de avaliar, na prática, o preparo das equipes e o funcionamento da estrutura de resposta a desastres.
-Esse simulado é fundamental para que possamos avaliar, na prática, a capacidade de resposta e a integração entre os órgãos envolvidos em emergências. Angra possui características geográficas e estruturas que exigem planejamento permanente e atuação coordenada - afirmou.
O secretário acrescentou que a proposta é identificar oportunidades de melhoria, aperfeiçoar os protocolos e ampliar a preparação dos profissionais responsáveis pelo atendimento em situações críticas.
Forças de segurança e órgãos especializados
A operação contará com a participação de nove instituições: Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro (SEDEC-RJ), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PMERJ), Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), Eletronuclear e CCR Motiva, além dos demais setores envolvidos na organização municipal.
A presença de entidades com diferentes atribuições permitirá testar a articulação entre os responsáveis pela segurança pública, atendimento a desastres, infraestrutura rodoviária e proteção nuclear.
A expectativa é que o treinamento fortaleça a capacidade de mobilização e contribua para uma resposta mais organizada diante de ocorrências que possam afetar diferentes regiões de Angra dos Reis.
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