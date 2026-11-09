O homem preso conduzido à delegacia de Angra está à disposição da Justiça - Divulgação/Polícia Civil

O homem preso conduzido à delegacia de Angra está à disposição da JustiçaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 09/11/2026 19:20

Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feira (9), suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira , de 24 anos, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A prisão ocorreu no bairro Perequê, após diligências realizadas pela Polícia Civil para localizar o investigado, que estava escondido na residência de um amigo.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (8), no Parque Mambucaba. De acordo com as informações da Polícia Civil, a mulher foi atingida por um disparo de arma de fogo no braço durante uma discussão com o ex-companheiro. Na ocasião, ela cobrava o pagamento da pensão alimentícia da filha que os dois têm juntos.

Após o episódio, os agentes iniciaram as investigações para esclarecer as circunstâncias da violência e identificar o paradeiro do autor. Com os elementos reunidos durante o trabalho policial, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

Suspeito planejava fugir para o Rio



As diligências apontaram que o homem vinha mudando de endereço para evitar ser localizado. Antes de chegar ao imóvel onde acabou detido, ele teria passado por residências de familiares, numa tentativa de dificultar o trabalho das autoridades.

Ainda segundo a investigação, o suspeito planejava deixar Angra dos Reis e seguir para a cidade do Rio de Janeiro, o que levou os policiais a intensificarem as buscas. O investigado foi encontrado no Perequê, na casa de um amigo, onde permanecia escondido. A equipe policial cumpriu a ordem judicial e efetuou a prisão sem que ele conseguisse concretizar a suposta fuga.

Investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil



A ocorrência é investigada como tentativa de feminicídio, crime caracterizado pela violência contra a mulher em razão de sua condição do sexo feminino, no contexto previsto pela legislação penal. O caso também chama atenção para a violência doméstica envolvendo antigos relacionamentos, situação em que o rompimento do vínculo afetivo não encerra, necessariamente, as ameaças e agressões.

A cobrança de pensão alimentícia, conforme os primeiros levantamentos policiais, teria sido o contexto em que ocorreu o ataque. O homem permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil dá prosseguimento à investigação.