O homem preso conduzido à delegacia de Angra está à disposição da JustiçaDivulgação/Polícia Civil
Suspeito planejava fugir para o Rio
As diligências apontaram que o homem vinha mudando de endereço para evitar ser localizado. Antes de chegar ao imóvel onde acabou detido, ele teria passado por residências de familiares, numa tentativa de dificultar o trabalho das autoridades.
Investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil
A ocorrência é investigada como tentativa de feminicídio, crime caracterizado pela violência contra a mulher em razão de sua condição do sexo feminino, no contexto previsto pela legislação penal. O caso também chama atenção para a violência doméstica envolvendo antigos relacionamentos, situação em que o rompimento do vínculo afetivo não encerra, necessariamente, as ameaças e agressões.
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