Praça onde ocorreu o homicídio no Vilage em Jacuecanga - Divulgação

Praça onde ocorreu o homicídio no Vilage em JacuecangaDivulgação

Publicado 10/11/2026 14:27 | Atualizado 10/11/2026 15:40

Um homem foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (9), no bairro Village, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O homicídio ocorreu na Rua Candeias e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O homem foi identificado por populares como Zeca.





De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram o homem caído e já sem sinais vitais. Diante da constatação da morte, os policiais preservaram o cenário para os procedimentos de investigação.

Segundo informações de moradores e pedestres que passavam pelo local, que dá acesso ao centro comercial do Village, onde concentra estabelecimentos comerciais, como: bares, lanchonetes, inclusive com atendimento noturno, dois homens estranhos em uma motocicleta teriam abordado a vítima e em seguida realizado os disparos.

"Uma cena horrível. Foi muito rápido. Característica de uma execução. Isso é muito preocupante"- disse uma testemunha a reportagem de O Dia, que estava próxima ao local, e preferiu não se identificar. A testemunha não conseguiu descrever com clareza os supostos envolvidos na ocorrência. Ela ressaltou ainda que o local é utilizado por motociclistas como acesso as várias ruas do bairro.

A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, responsável pela análise técnica do local. Os peritos realizaram os levantamentos necessários para auxiliar na apuração das circunstâncias do assassinato e na possível identificação de elementos que contribuam para esclarecer a dinâmica da ação criminosa.



Corpo foi encaminhado ao IML



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 00h15 para fazer a remoção do corpo. Após os procedimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde deverá passar pelos exames de praxe.

A ocorrência foi registrada na delegacia do município, que ficará responsável pela condução das investigações. Os agentes deverão buscar informações que ajudem a esclarecer a motivação do crime, além de identificar possíveis envolvidos na execução.

Polícia investiga autoria do assassinato



Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a identidade completa da vítima, as circunstâncias que antecederam os disparos ou a existência de testemunhas oficiais ouvidas pela polícia que tenham presenciado o ataque.

Nenhum suspeito havia sido preso até o fechamento desta matéria. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a autoria e as circunstâncias do homicídio.



