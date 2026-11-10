Praça onde ocorreu o homicídio no Vilage em JacuecangaDivulgação
Corpo foi encaminhado ao IML
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 00h15 para fazer a remoção do corpo. Após os procedimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde deverá passar pelos exames de praxe.
Polícia investiga autoria do assassinato
Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a identidade completa da vítima, as circunstâncias que antecederam os disparos ou a existência de testemunhas oficiais ouvidas pela polícia que tenham presenciado o ataque.
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